محاولات جديدة لصفقة قديمة...!

الكاتب: أكرم عطا الله:

مشكلة إسرائيل أنها تعاند التاريخ الذي لم ينتصر فيه الاحتلال على الشعوب المقهورة، وبالمقابل مشكلة حركة حماس أنها تعاند وقائع التاريخ بدور السلاح في السياسة. وبين اتجاهين دينيين يرفضان حقائق التاريخ تستمر واحدة من أقسى حروب الإبادة التي ربما ستبقى الأكثر سواداً في ذاكرة القرن الحادي والعشرين.

لا الشعب الفلسطيني في غزة اختار شكل الحرب الانتحارية التي اتكأت على دروشات وحسابات ساذجة وليس على قواعد السياسة، ولا الشعب الإسرائيلي يريد استمرار الحرب «حسب استطلاع «معاريف» 59% يؤيدون وقف الحرب والانسحاب مقابل 34%»، تلك الحرب التي لم يتمكن فيها الجيش والحكومة من استعادة الأسرى بالقوة المسلحة التي استخدمت بما يفيض كثيراً عن مساحة غزة وتكفي لتوزيع الموت بحصص متساوية على الشرق الأوسط، لكنها أُرغمت على عقد صفقتي أسرى تنكمش خلالها تلك القوة لتفسح المجال للسياسة لأن تدفع الثمن المطلوب، قبل أن تعود لحلقة جديدة في مسلسل الإبادة الذي تكتبه الولايات المتحدة في تاريخها الدموي وتنفذه إسرائيل مستندة للقوة الأميركية.

مفاوضات جديدة وقنوات تسيل منها التسريبات كما يسيل الدم في غزة. ويتعلق الغزيون اليتامى والجوعى بما تيسر لوسائل الإعلام من اجتهادات ضيوف الإعلام، آخرها أن ستيف ويتكوف مهندس الصفقة الثانية في كانون الثاني الماضي يعكف على تعديل مبادرته لضمان قبول الطرفين بها إسرائيل وحماس، متزامناً هذا مع تصريحات متفائلة حد الحسم من الرئيس الأميركي الذي يعاني في الآونة الأخيرة من إسهال في التصريحات، يصف المراقبون الجزءَ الأكبر منها بالخداع الإستراتيجي في صالح رفيق عمره بنيامين نتنياهو الذي لم يتوقف ترامب عن التغزل به قبل ضربة ايران وبعدها، لدرجة الهجوم على قضاء إسرائيل الذي يحاكم نتنياهو.

لكن بات من السخافة أن يتم أخذ تصريحات ترامب على محمل الجد، فهو الرئيس الذي لا يخجل حين يكذب أو يمارس التضليل، معتبراً ذلك جزءاً من أي صفقة ناجحة. لذا علينا التردد في تفسير وتحليل ما يقول، وهو السبب الذي جعل كل المحللين والمراقبين والسياسيين يقفون عاجزين عن توقع حركته القادمة، لكنه الرئيس الذي حظي حتى الآن بلقب المضلل، حيث يدير السياسة بفهلوة التاجر، لكنه ينجح في كل مرة خصوصاً بعد عودته محملاً بتريليونات.

أما القناة التفاوضية الثانية في القاهرة، فهي تجري بشكل مباشر بين الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح القريب من ترامب، وبين عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور غازي حمد الرجل الذي اعتاد على فتح أبواب مغلقة حتى مع الإسرائيليين، حيث نجح قبل حوالي عقد ونصف في عقد صفقة شاليت بالاتصالات مع غرشون باسكين، كان بشارة متفائلاً وهو يتحدث في لقائه المطول على قناة الغد الفضائية بتحقيق اختراق في موضوع الصفقة لوقف إطلاق النار.

وفي سياق السياسة الترامبية التي كانت تكفي فيها أشهر خمسة منذ تسلمه لفهم اتجاهاتها، فإن حديثه عن إنهاء حرب بغزة لا يستوي مع الرغبة الحكومية الإسرائيلية بإدامتها، ولا يعدو حديثه جزءاً من أدوات التضليل، وخاصة أن حركة حماس تطلب من هذا المخادع وعداً بوقف الحرب، وتلك رواية ساخرة بعد هذه التجربة التي لم ينكرها الرجل نفسه، وربما سيغضب لو اتهمناه بالصدق، فهو يتعامل مع كل العرب وبضمنهم الفلسطينيون باعتبارهم حالات يسهل خداعها ودفعها بالاتجاه الذي تحتاجه أصول الصفقة السياسية تماماً كما العقارية.

هل ستنتهي الحرب على غزة وعودة الأمور إلى سابق عهدها، وبحكم حركة حماس سواء بشكل مباشر أو من خلف الستار؟ هذا الذي لم تدركه حماس بعد، وبسبب إطالة الحرب ومضاعفة الخسارات التي لم تعد تحصى بعد سحق غزة وعدم الإدراك هذا، ظل يوفر لنتنياهو المبرر المطلوب لسحق المكان، ولتأهيله لما يريد العقل الإسرائيلي المدجج بسياسة التهجير بجعلها منطقةً طاردة، أو الفوضى التي تجعلها منطقة طاردة تمهيداً أيضاً للتهجير، وهو ما بدأت تظهر نُذُره بدعم إسرائيل لظاهرة العميل أبو شباب في رفح، وما حدث في خان يونس ليلة أمس من هجوم على الكلية التطبيقية ومستشفى ناصر من قبل عصاباته تكرس تلك المخاوف.

تريد إسرائيل الأسرى بعد الإدراك أن لا عودة لهم بالسلاح، وإذا ما اقتربت قوات جيش إسرائيل منهم قد يجري إعدامهم وفقاً للتعليمات المعطاة للحراس. وهنا ليس لإسرائيل سوى صفقة، وتلك باتت تشهد اندفاعة أخرى بعد انتهاء الحرب الخاطفة بين إسرائيل وايران، حيث الظروف أصبحت أكثر مهيأةً سواء من جهة حركة حماس التي تفقد أمل الدخول الإيراني على خط الحرب، وقلب المعادلة لصالحها وفرض وقف الحرب، ما يجعلها أكثر مرونة، أو على صعيد إسرائيل ونتنياهو الذي أصبح أكثر عنجهية وثقة، تلك الثقة التي تساعده على إبداء مرونة إذا قرر إنجاح الصفقة.

لكن شركاء نتنياهو يعارضون بعد التجهيز لـ «عربات جدعون» معتبرين أن على الجيش أن يُنهي مهمته بنجاح، لذا لم يسارع في إرسال وفده للقاهرة، وتلك أيضاً واحدة من المناورات اللازمة، وتكتمل مع خداع ترامب ومناوراته، لا مجال إلا لصفقة مؤقتة بدت كل عوامل نجاحها أقوى من عوامل فشلها، فهل تتم بشكل وسطَ تشبُّث حماس بالسيطرة وتشبُّث إسرائيل بتجنب وقف نهائي للحرب؟ ممكنٌ ذلك قبل العودة للحرب مرة أخرى...!