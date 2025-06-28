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عشرات الشهداء والجرحى في مجازر غزة المتواصلة..

الأحد 29 يونيو 2025 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مجازر غزة المتواصلة..



غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٠٤ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٦٥ شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع بينهم
اكثر من نصفهم في غزة والشمال.
غزة والشمال
وارتقى ثلاثة شهداء واصابات جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عزام محيط محطة دلول للبترول في حي الزيتون بمدينة غزة
واصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين بالقرب من مفترق السامر في مدينة غزة.
واستشهد ٣٣ مواطنا واصيب العشرات في سلسلة غارات على مدينة غزة والشمال خلال ال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتقى ٢١ شهيدا بينهم تسعة أطفال في مجزرتين منفصلتين بحي التفاح شرق مدينة غزة.
وجدد جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية شرق مدينة غزة ودمر ثلاثة منازل في جباليا البلد.
وسط القطاع
واصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلَا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال استهدف المواطن صلاح العمصي وزوجته تسنيم على مدخل مخيم البريج مساء السبت.
كما استشهد الفتى محمد غاضب بالقرب من نقطة توزيع المساعدات شمال مخيم النصيرات.
جنوب القطاع
وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لخيمة قرب بئر زنون والشاعر غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم الأشقاء الثلاثة أمير ، قاسم ومنة زياد أبو معروف ، محاسن مهدي أبو معروف وصفاء حسن أبو معروف.
ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .
واستشهد ٢٥ مواطن خلال ٢٤ ساعة جنوب القطاع بينهم ستة مواطنين قرب مراكز المساعدات

احصائيات الصحة
وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٨١ شهيدا و ٤٢٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٦٤١٢ شهيدا و ١٣٣٠٥٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٠٨٩ شهيد ٢١٠١٣ اصابة).

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