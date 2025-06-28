64 شهيدا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر السبت

قالت مصادر طبية مساء يوم السبت، إن إجمالي شهداء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر السبت 28 يونيو 2025، بلغت 64 شهيدا.
جنوب القطاع (25 شهيدا):
▪️6 في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.
▪️6 بنيران الجيش قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.
▪️6 في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من خان يونس.
▪️3 أشقاء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس.
▪️شهيدان متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس.
▪️انتشال جثمان تيسير إسماعيل مرزوق النجار من بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجثمان امرأة متحللة من منطقة كراج رفح وسط المدينة.
وسط القطاع (6 شهداء)
▪️شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة دير البلح.
▪️شهيدان و8 إصابات جراء استهداف تجمع للمواطنين على مدخل مخيم البريج.
▪️ شهيد جراء إصابته بطلق ناري من قبل مسيرة إسرائيلية في دير البلح.
▪️استشهاد الفتى محمد عبد العزيز فاضل برصاص الجيش بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في منطقة نيتساريم.
مدينة غزة (27 شهيدا)
▪️21 بينهم 9 أطفال ومصابون في حادثين منفصلين بحي التفاح شرقي المدينة.
▪️3 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين على مفترق السنافور شرق حي التفاح شرقي المدينة.
▪️استشهاد طفل ووقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي بالقرب من أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غربي المدينة.
▪️انتشال جثمان من تحت الرمال جراء قصف لمجموعة من الخيام قرب مفترق العائلة المقدسة غرب المدينة يوم الجمعة.
▪️شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المغربي بحي الصبرة جنوبي المدينة.
شمال القطاع (6 شهداء)
▪️شهيدان أشقاء أطفال في قصف إسرائيلي على جباليا البلد.
▪️3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين على مفترق الصفطاوي.
▪️انتشال جثمان إثر قصف إسرائيلي على منطقة جباليا النزلة.