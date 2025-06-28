64 شهيدا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر السبت

غزة/سما/

قالت مصادر طبية مساء يوم السبت، إن إجمالي شهداء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر السبت 28 يونيو 2025، بلغت 64 شهيدا.



جنوب القطاع (25 شهيدا):

▪️6 في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

▪️6 بنيران الجيش قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح.

▪️6 في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من خان يونس.

▪️3 أشقاء في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس.

▪️شهيدان متأثرين بإصابتهم في قصف إسرائيلي سابق على خان يونس.

▪️انتشال جثمان تيسير إسماعيل مرزوق النجار من بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وجثمان امرأة متحللة من منطقة كراج رفح وسط المدينة.

وسط القطاع (6 شهداء)

▪️شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة دير البلح.

▪️شهيدان و8 إصابات جراء استهداف تجمع للمواطنين على مدخل مخيم البريج.

▪️ شهيد جراء إصابته بطلق ناري من قبل مسيرة إسرائيلية في دير البلح.

▪️استشهاد الفتى محمد عبد العزيز فاضل برصاص الجيش بالقرب من نقطة توزيع المساعدات في منطقة نيتساريم.

مدينة غزة (27 شهيدا)

▪️21 بينهم 9 أطفال ومصابون في حادثين منفصلين بحي التفاح شرقي المدينة.

▪️3 في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين على مفترق السنافور شرق حي التفاح شرقي المدينة.

▪️استشهاد طفل ووقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي بالقرب من أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غربي المدينة.

▪️انتشال جثمان من تحت الرمال جراء قصف لمجموعة من الخيام قرب مفترق العائلة المقدسة غرب المدينة يوم الجمعة.

▪️شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية على منطقة المغربي بحي الصبرة جنوبي المدينة.

شمال القطاع (6 شهداء)

▪️شهيدان أشقاء أطفال في قصف إسرائيلي على جباليا البلد.

▪️3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين على مفترق الصفطاوي.

▪️انتشال جثمان إثر قصف إسرائيلي على منطقة جباليا النزلة.