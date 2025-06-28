الاحتلال يغتال حكم العيسى "أبو عمر السوري" في قطاع غزة

غزة/سما/

أفادت قناة كان العبرية، مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ‏اغتال حكم العيسى الملقب بـ"أبو عمر السوري" في قطاع غزة و هو أحد قادة منظومة التدريب والتطوير في الذراع العسكري لحماس.

كما ذكر موقع حدشوت بزمان العبري: أغتيل حكم العيسى " أبو عمر السوري" شخصيةٌ بارزةٌ جدًا، ومُدبّر مجزرة 7 أكتوبر.

وفي السياق، قال مراسل قناة كان العبرية ألموغ بوكير: "يؤكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون تعرّض شخصية عسكرية بارزة للإغتيال في قطاع غزة، وهي من قادة حماس في القطاع. ويؤكد المسؤولون الأمنيون أن نتائج الإغتيال ليست نهائية .

كما ذكرت تقارير فلسطينية أن أبو عمر السوري لا يعرف عنه أحد حتى اسمه الحقيقي ظلّ مجهولا إلى حين استشهاده.

وأضافت : "‏جاء من سوريّا عام 2005 لا يشغل باله سوى نقل تجربته إلى المقاومة في غزة.. وظلّ معروفا بلقب "أبو عمر السوري"

وتابعت: "‏لم يكن هناك مجال إلا وساهم به فأسس منظومة التدريب والتطوير وأكاديمية كتائب القسام وتخرّج بفضل خبراته آلاف المقاتلين، وأدخل صنوفا مختلفة من الخبرات العلمية والفنّية في عدد من التخصصات العسكرية.

كما ‏قيل أنه كان له فضل في التطوير الفني والهيكلي لكتائب القسام، وهو من قلة معدودة على الأصابع ممن كان لهم "فضل حقيقي" على المقاومة في غزة.

و‏بعد ٢١ شهرا من الحرب اغتاله الاحتلال بالأمس في غزة واستشهدت برفقته زوجته وحفيده.