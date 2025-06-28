غزة.. ارتفاع شهداء سوء التغذية إلى 66 طفلا

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الأطفال جراء سوء التغذية الحاد إلى 66، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صدر عنه اليوم السبت: "يعرب المكتب الإعلامي عن بالغ القلق والاستنكار لارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا نتيجة سوء التغذية الحاد إلى 66 طفلا، بفعل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية المخصصة للفئات الهشة والضعيفة، لا سيما الرضع والمرضى".

وتابع أن هذا السلوك يمثل "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف عن تعمد الاحتلال استخدام التجويع سلاحا لإبادة المدنيين وخاصة الأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

ودان بشدة "هذه الجريمة المستمرة بحق الطفولة في قطاع غزة" مضيفا "نستنكر الصمت الدولي المعيب تجاه معاناة الأطفال الذين يتركون فريسة للجوع والمرض والموت البطيء".

وحمل "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة، والدول الداعمة والمنخرطة في جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، مسؤولية المشاركة الفعلية في هذه الانتهاكات الجسيمة".

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى "التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورا، والسماح بدخول الإمدادات الغذائية والطبية، وإنقاذ ما تبقى من الأطفال والمرضى قبل فوات الأوان".

وفي وقت سابق، حذرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن الحصار الشامل دمر حياة 2.2 مليون شخص وزاد من حدة الكارثة.

ويتعرض قطاع غزة، لحرب إسرائيلية دموية منذ السابع من أكتوبر 2023، ما خلف ظروفا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.