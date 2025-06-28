وقف النار وإعادة الإعمار.. خطة أمريكية جديدة تلوح في الأفق بغزة

القاهرة/سما/

كشفت مصادر مصرية مطلعة عن وجود تحضيرات أمريكية لعقد اجتماع بشأن غزة في العاصمة القطرية الدوحة، وأن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام.



وأفادت المصادر بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، بأن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء (مصر وقطر) نيتها تقديم مقترح شامل يتضمن وقف إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع.

وتشير المصادر إلى أن الوسطاء طالبوا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين على الأقل كشرط أساسي لإطلاق المفاوضات، بهدف تهيئة الأجواء لتطبيق الخطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة، إن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.

وقال ترامب في مؤتمر للصحفيين في البيت الأبيض إنه سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس خلال أسبوع.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على توفير الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة، قائلا: "أنظر إلى حشود الناس الذين لا يملكون طعاما، ولا يملكون شيئا ونحن من نجلبه إليهم.. يأخذ بعضه أشخاص سيئون وفي النهاية يسرقونه ويبيعونه، لكن لدينا الآن نظاما بديلا جيد جدا".

وتأتي التحضيرات الأمريكية لعقد اجتماع في الدوحة في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 56 ألف فلسطيني و132 ألف مصاب، مع تدمير واسع للبنية التحتية في غزة وأزمة إنسانية حادة تشمل نقص المساعدات، وفقا لما أفادت به وزارة الصحة في القطاع المحاصر.