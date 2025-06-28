مستشار رئيس وزراء قطر يتحدث عن اتفاق محتمل بين "إسرائيل" وحماس

الدوحة/سما/

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، يوم الجمعة، إن شروط اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتوسط الدوحة في ذلك جاء في لحظة صعبة للغاية في العلاقة بين قطر وإيران.

وجاء الاتفاق بعد أول هجوم على الإطلاق في تاريخ قطر وهو هجوم صاروخي بهذا الحجم، حيث صرح ماجد الأنصاري خلال لقاء مع "CNN" بأن "الدفاعات الجوية أسقطت 18 صاروخا من أصل 19 قبل أن تصل إلى أهدافها، فيما لم يسقط سوى صاروخ واحد في مكان خال تماما".

وذكر أنهم فخورون جدا برجالهم العسكريين وقدراتهم التي أظهروها.

وأشار إلى أنه ورغم أن هذا الهجوم كان الأول، إلا أنه كان واضحا جدا ما نحتاجه لردع أي تهديد قادم من الخارج، وهذه هي اللحظة التي تلقينا فيها اتصالا من الولايات المتحدة.

وأفاد الأنصاري بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا من الرئيس ترامب أخبره بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران، وطلب من قطر أن تلعب هذا الدور، مضثفا: "هنا بدأت آلياتنا بالعمل على الفور".

وتابع قائلا: "في صباح اليوم التالي جرت مكالمة بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس إيران.. وعندما اعتذر أولا عن الهجوم وأراد التأكيد من أنه لا يريد تعريض قطر للخطر، قال له الشيخ تميم بوضوح إن مثل هذا الهجوم لن يتم قبوله وأنه يتعارض مع كل ما له علاقة بالعلاقات الودية التي تربطنا بالجمهورية الإيرانية وأن الهجوم لن يتم تجاهله".

وأردف مستشار رئيس وزراء قطر قائلا: "لكننا اخترنا في تلك اللحظة عندما كانت كل الخيارات متاحة على الطاولة، أن نسلك الطريق الدبلوماسي الذي من شأنه أن يحقق النتائج التي من شأنها أن تخرجنا من التصعيد الإقليمي".

واستطرد بالقول: "لقد قلنا منذ البداية إن هذا التصعيد الإقليمي سيطالنا جميعا.. فالهجوم الإسرائيلي على محافظة فارس التي تبعد 200 كيلومتر عن منشآتنا البحرية، والهجوم على قاعدة العديد الجوية القطرية التي كان يتواجد فيها أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي كان بمثابة تهديد لبلدنا، ولم تكن لتوجد لولا هذا التصعيد الذي حدث.. والقدرة على التوصل إلى وقف إطلاق النار والذي كما قلت لا يزال قائما لحسن الحظ، أمر مهم للغاية بالنسبة لنا جميعا في المنطقة".

وعن سؤال للأنصاري بخصوص كم من الوقت تم إخطار قطر بهذه الضربات الإيرانية على القاعدة الجوية الأمريكية وما هو رده على هذه التقارير التي تشير إلى أن هذا الأمر تم تنسيقه بطريقة ما مع قطر، قال: "بالطبع كانت هناك معلومات استخباراتية واردة حول ضربات محتملة على قواعد تضم رجال ونساء عسكريين أمريكيين في المنطقة ككل، كما رأينا وكما تعلمون، في العراق والكويت وأماكن أخرى في المنطقة وهذا بالطبع يشمل العديد".

وذكر في تصريحاته: "أخذنا على الفور إجراءات احترازية بإخلاء القاعدة لأن أولويتنا الرئيسية كانت سلامة شعبنا وسلامة الأشخاص الذين يعملون في القاعدة، وتم وضع الإجراءات الاحترازية وتم نشر دفاعاتنا الجوية وكنا على أهبة الاستعداد تماما".

ولفقت قائلا: "لكن هذا لا يعني أنه لم يكن مفاجأة.. كان هذا أمرا غير مسبوق ولم نتوقع أن يفعل الإيرانيون هذا في الوقت الذي نساعدهم فيه في الكثير من القضايا الإقليمية من خلال الوساطة بينهم وبين إسرائيل وبينهم وبين الولايات المتحدة.. لقد عملنا دائما مع إيران بسياسات حسن الجوار.. وكما قال رئيس الوزراء فإن هذا يشكل ندبة على العلاقة بيننا وبين إيران ولكننا على استعداد للمضي قدما لأن اختيارنا واختيار قيادتنا كان دائما هو كل ما يمكن القيام به لضمان الأمن الإقليمي".

اتفاق محتمل بين إسرائيل وحماس

وبشأن التوقعات بخصوص مسار محتمل للمضي قدما في محادثات إسرائيل وحماس كجزء من هذه الصفقة الشاملة التي ضغط ترامب لإتمامها، وما هو التوجه الحالي للمحادثات الأمريكية الإيرانية، أجاب الأنصاري: "إننا نخضع لعشر وساطات مختلفة الآن في قطر وفي مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المحادثات بين إيران والولايات المتحدة وحماس وإسرائيل.. وإذا قرأتم البيان الذي أصدره وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع هنا في قطر تضامنا مع قطر بعد الهجوم، فسوف تجدون أنهم ذكروا بوضوح تام أنهم يأملون أن يؤدي النجاح في التوسط في وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة بوساطة دول من المنطقة وبدعم من الرئيس الأمريكي إلى توفير سبل التوصل إلى اتفاق آخر بين حماس وإسرائيل لإنهاء إراقة الدماء في غزة".

وصرح بأن الوضع في غزة أصبح غير إنساني، مضيفا: "نشهد الكارثة تستمر دون أن يلاحظها أحد في جميع أنحاء العالم في وقت يموت فيه 2.3 مليون شخص من الجوع على بعد دقائق من الغذاء والمرافق التي من شأنها أن تكون قادرة على علاجهم".

ولفت قائلا: "لذلك، فهذا هو الوقت المناسب للرئيس ترامب للمضي قدما، ونحن نعتقد أنه صادق بشأن ذلك وفريقه مع ستيف ويتكوف صادقون بشأن ذلك ونحن على استعداد للمساعدة في ذلك.. وكما تعلمون فقد تحدثنا إلى جميع الأطراف طوال الأسبوعين الماضيين بما في ذلك في الأيام القليلة الماضية لمعرفة ما إذا كان بوسعنا استغلال الزخم الناتج عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ولكن بطبيعة الحال الجهود لا تزال مستمرة".

وعن أمل قطر في إجراء محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل خلال اليومين المقبلين، رد الأنصاري: "لا تزال المحادثات مستمرة فإننا لا نزال نحاول تقريب مواقف الجانبين، ولا نزال نحاول إقناع الجانبين بالعودة إلى المحادثات مرة أخرى، ونحن نواصل الاتصال مع كافة الأطراف للوصول إلى هذا الواقع".

وتابع قائلا: "كما ذكرت، كان هناك زخم ناتج عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ولكننا لم نخرج من المأزق بعد، وهناك الكثير من التفاصيل التي يمكنني مناقشتها الآن حول الاتفاق، ولكن يمكنني أن أقول لكم إنها نفس المعايير التي تطرح باستمرار في المحادثات، ولكننا نسعى لإيجاد تلك العملية المستدامة التي ستوصلنا إلى سلام دائم في المنطقة، وليس فقط إلى وقف إطلاق نار يدوم لفترة قصيرة من الزمن".