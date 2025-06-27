"إسرائيل" تتهم الأمم المتحدة بـ”التماهي مع حماس” بعد انتقادات غوتيريش في شأن غزة

القدس المحتلة/سما/

اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة، مساء الجمعة، بـ”التماهي مع حماس”، ردا على أمينها العام انطونيو غوتيريش، الذي ندد بنظام لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة “يقتل الناس”.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر منصة اكس إن “اتهام اسرائيل بإخفاقات الأمم المتحدة وبأفعال حماس هو تكتيك متعمد”، مضيفة أن مؤسسة غزة الانسانية التي تدعمها اسرائيل وواشنطن “وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على حماس. رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد. وهذا يعني أن الامم المتحدة تتماهى مع حماس، التي تحاول أيضا تقويض العمليات الإنسانية”. وكررت الخارجية أن الجيش الاسرائيلي “لا يستهدف المدنيين أبدا”.

وفي وقت سابق الجمعة، ألقى غوتيريش بيانا أمام مجلس الأمن الدولي قال فيه إن الاشتباكات بين إسرائيل وإيران هيمنت على العناوين الإخبارية، لكن “لا يمكننا السماح بتجاهل معاناة الفلسطينيين في غزة”. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين تل أبيب وطهران “يبعث على الأمل، والأمل مطلوب أكثر من أي وقت مضى”.

وتطرق غوتيريش إلى هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي قال إنه “أدانها بشدة”، ولكن ما تبعها من عمليات عسكرية إسرائيلية خلق أزمة إنسانية مروّعة، هي الأخطر حتى الآن في هذا النزاع الطويل والدموي.

وأضاف: “تشردت العائلات مرارا وتكرارا، وأصبحت الآن محاصرة في أقل من خمس مساحة غزة، وحتى هذه المناطق الضيقة لم تسلم، حيث تتساقط القنابل على الخيام، والعائلات، وعلى من لم يعد لديهم مكان يلجأون إليه. لقد قُتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام أنفسهم وأسرهم. يجب ألا يكون البحث عن الطعام حكما بالإعدام”.

وأكد غوتيريش أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، واجبا قانونيا في الموافقة على إيصال الإغاثة الإنسانية وتسهيلها، مشيرا إلى أن العمليات الإنسانية لا تزال تعاني من اختناق حاد، إذ مُنعت، لأكثر من ثلاثة أشهر، مواد الإيواء والوقود اللازم للخدمات الأساسية. وقال إن الأطباء يُجبرون على اتخاذ قرارات مؤلمة بشأن من يحصل على آخر قارورة دواء أو جهاز تنفس صناعي، في وقت يتضور فيه عمال الإغاثة جوعا.

وشدد الأمين العام على أن هذا الوضع لا يمكن تطبيعه، قائلا: “وصلت أخيرا كمية ضئيلة من الإمدادات الطبية إلى غزة مطلع هذا الأسبوع، وهي الأولى من الأمم المتحدة منذ شهور. لكنها تبرز حجم الكارثة. القليل لا يكفي. نحن بحاجة إلى زيادة هائلة في حجم المساعدات – يجب أن تتحول هذه القطرات إلى بحر”.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع، قائلا إن “أي عملية تُوجّه المدنيين اليائسين إلى مناطق عسكرية هي عملية غير آمنة بطبيعتها، وغالبا ما تؤدي إلى مقتلهم”.

وطالب غوتيريش بـ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن بشكل كامل ودون شروط، وتأمين وصول إنساني شامل وآمن ومستدام. وأضاف: “يجب حل أزمة توزيع المساعدات الإنسانية. لا حاجة لمخططات جديدة محفوفة بالمخاطر. لدينا خطة مفصلة تستند إلى المبادئ الإنسانية الأربعة: الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلال. لدينا الإمدادات، والخبرة، وخطة تسترشد باحتياجات الناس، وتحظى بثقة المجتمعات المحلية والدول المانحة. وقد أثبتت فعاليتها خلال وقف إطلاق النار الأخير، ويجب السماح لها بالعمل مجددا”.

وخاطب الأمين العام الدول الأعضاء وأصحاب القرار والنفوذ قائلا: “مكّنوا عملياتنا كما يتطلب القانون الدولي الإنساني. استخدموا نفوذكم. تمسّكوا بميثاق الأمم المتحدة الذي جددتم الالتزام به بالأمس في الذكرى الثمانين لتأسيسه. دعونا نوصل المساعدات المنقذة للحياة إلى من يحتاجها، أينما كانوا. ولنعترف أن الحل الحقيقي لهذا الوضع هو سياسي. فإعادة الأمل لن تكون ممكنة إلا عبر حل الدولتين، وعلى أساس احترام الكرامة الإنسانية للجميع”.

وفي رده على سؤال حول اتهام إسرائيل للأمم المتحدة بنشر معلومات غير صحيحة بشأن استهداف طالبي المساعدات، قال غوتيريش: “نحن لم نختلق تلك الصور التي يشاهدها الجميع”.

وعند سؤاله بشأن إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، وما نشرته صحيفة “هآرتس” حول أوامر بإطلاق النار على المتجمهرين حول مراكز توزيع الغذاء، قال: “لسنا بحاجة إلى تقارير كي نعلم أن هناك انتهاكات للقانون الدولي. وعندما يُنتهك القانون، يجب أن تكون هناك مساءلة”.

أما فيما يتعلق بما نُقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن مشروع للعودة إلى غزة وتجريد حماس من سلاحها، فصرّح غوتيريش: “الأمم المتحدة تعترف بالسلطة الفلسطينية وتدعم المبادرات التي تتخذها”.