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رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد تحقق الفشل والنجاح معا بالضربة على إيران

الجمعة 27 يونيو 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: لقد تحقق الفشل والنجاح معا بالضربة على إيران



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في إسرائيل، اللواء شلومي بيندر، في رسالة موجهة إلى العسكريين عقب انتهاء الحرب مع إيران، إن الفشل والنجاح تحققا خلال الهجوم.


ووفق ما نقل موقع "واينت" العبري اليوم الجمعة، فقد كتب اللواء بيندر، في رسالته إلى العسكريين: "مع انتهاء العملية، تواجه إسرائيل واقعا أمنيا أفضل، ولكنه ليس أقل تعقيدا. لقد تحقق الفشل والنجاح في الجهاز نفسه. وهذا يلزم جميع أفراد جهاز الاستخبارات العسكرية بالتواضع الصادق".

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية على إيران في يونيو 2025 حققت نجاحات تكتيكية محدودة، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكبرى، وأدت إلى تراجع خيار المفاوضات، وأبرزت محدودية القدرة الإسرائيلية على فرض تغيير جذري في الواقع الإيراني أو كبح طموحاته النووية والعسكرية. 

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ صباح الثلاثاء 24 يونيو، بعد صراع عسكري استمر 12 يوما. جاء الاتفاق بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن عن التوصل إلى "اتفاق كامل ونهائي" لوقف شامل لإطلاق النار، معتبرا أن العالم تجنب حرباً مدمرة كان يمكن أن تستمر لسنوات.

وكانت إسرائيل شددت على أن وقف إطلاق النار لا يقدم حلولا نهائية للقضايا الجوهرية، وأكدت أنها ستتحرك بقوة إذا رصدت أي تحرك إيراني نحو تطوير سلاح نووي أو صواريخ باليستية تهددها.

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