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مصدر أميركي: ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة

الجمعة 27 يونيو 2025 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أميركي: ويتكوف مستعد لتعديلات على صياغات الورقة الأخيرة بشأن غزة



واشنطن/سما/

كشف مصدر أميركي وثيق الصلة بالوساطة بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تفاصيل الاتصالات الجارية في الوقت الراهن، والرامية للوصول إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، قائلاً لـ"العربي الجديد" إنه "في اللحظة الراهنة تبدو الأمور متعثرة في ظل تمسّك حركة حماس بموقفها الرافض للصيغة الأخيرة المقدّمة من المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في مقابل تمسّك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقفه المتشدد برفض أي صيغة تتضمن مصطلح إنهاء الحرب".

وتابع المصدر بأنّ الاتصالات منصّبة على ممارسة الضغوط على الجانبين، مضيفاً أنّ ويتكوف أبدى استعداداً لإدخال تعديلات على الصياغة الخاصة ببعض البنود، وفي مقدمها البند الخاص بالضمانات التي تطلبها حركة حماس، مستدركاً في الوقت نفسه أنّ الحديث عن التعديلات لا يتجاوز الصياغات، مع التمسّك بمضمون الاتفاق والبنود الـ13 التي تشملها الورقة الأخيرة المقدّمة من ويتكوف. وأكد المصدر أنّ "الأمر الوحيد الذي شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تقديم تعهد وضمانة والتزام به هو استمرار الهدنة طوال الـ60 يوماً المتفق عليها ضمن الورقة".

وعن مخاوف حركة حماس بشأن حصول الجانب الإسرائيلي على نصف عدد الأسرى، وهي ورقة الضغط الوحيدة التي تمتلكها المقاومة، من دون تحقيق إنجاز حقيقي بالوصول لمحطة إنهاء الحرب، أوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أنه جرى التوافق على إمكانية الحديث عن جدول تسليمات الأسرى، بحيث تتسلم الحكومة الإسرائيلية 8 أسرى أحياء مع اليوم الأول للاتفاق، واثنين آخرين مع اليوم الخمسين من الاتفاق، وهو الأمر الذي لا يزال ينتظر رداً من حركة حماس.

وشدّد المصدر على أنه ظهر خلال المناقشات بين ويتكوف ونتنياهو أنّ من المستحيل في الوقت الراهن موافقة الأخير على أي اتفاق ينص منذ اللحظة الأولى على "إنهاء الحرب"، كون ذلك مرتبطاً بمستقبل حكومته وتحالفه الحكومي، إذ إنه أكد لويتكوف أنّ حكومته ستنهار في اليوم ذاته الذي يوافق فيه على "إنهاء الحرب" .

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