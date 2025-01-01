كاتس: أوعزت للجيش بتحضير خطة للعمل الدائم ضد التهديدات الإيرانية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز للجيش بتحضير خطة تنفيذية ضد إيران، تشمل "الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي، ومنع تقدم البرنامج النووي وإنتاج الصواريخ، والرد على دعمها للعمليات الإرهابية ضد دولة إسرائيل".

وأشار إلى أن إسرائيل ستعمل بشكل دائم لإحباط هذه التهديدات الإيرانية، مهددا طهران بأن عملية "الأسد الصاعد" كانت مجرد بداية لسياسة إسرائيلية جديدة، معتبرا أن الحصانة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر انتهت.

وتطرق كاتس إلى الحرب على إيران، بالقول "أنهينا عملية ’الأسد الصاعد’ خلال 12 يوما من النشاط المتميز الذي سيسجل فصلا مجيدا في تاريخ إسرائيل وسجلات الحروب في العالم. لقد فتحنا أجواء طهران لعمليات سلاح الجو مع تدمير منظومات الدفاع الجوية".

وأضاف "أحبطنا البنية التحتية للنووي الإيراني بمساعدة حلفائنا الأميركيين، ودمرنا أنظمة إنتاج الصواريخ، وألحقنا أضرارا بالغة بمنصات إطلاق الصواريخ".

وتابع كاتس "اغتلنا قادة الأجهزة الأمنية والعلماء البارزين في تطوير البرنامج النووي، وقضينا على خطة تدمير إسرائيل التي بناها خامنئي ومبعوثوه على مدار عشرات السنوات".