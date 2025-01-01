رئيس الأركان المشتركة الأمريكية يكشف ما حدث في قاعدة "العديد" القطرية لحظة الهجوم الإيراني

واشنطن/سما/

أثار رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال دان كين، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث يوم الخميس، والتفاصيل التي قدمها حول الضربة الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد في قطر.

وقال الجنرال دان كين: "بدأنا صباح الاثنين نتلقى مؤشرات وتحذيرات من نية إيران مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة، في ذلك الصباح، وبناءً على العمل الذي قام به قائد القيادة المركزية الأمريكية، إريك كوريلا، وبناءً على أوامر الرئيس، اتخذنا الحد الأدنى من التمركز في قاعدة العديد الجوية في قطر وفي أنحاء المنطقة، انسحب معظم الأفراد من القاعدة باستثناء عدد قليل جدًا من جنود الجيش.."

وتابع كين: "أمامك دقيقتان و120 ثانية تقريبًا للنجاح أو الفشل (باعتراض الصواريخ قبل وصولها)، ثم في حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت قطر، مع غروب الشمس، شنت إيران هجومها، مع اكتشاف الأهداف، تُقذف دفعة تلو الأخرى من صواريخ باتريوت لتتصدى للصواريخ القادمة".

وأضاف: "نعتقد أن هذه أكبر عملية اشتباك منفردة باستخدام صواريخ باتريوت في تاريخ الجيش الأمريكي، وقد انضم إلينا في هذه العملية طواقم باتريوت القطرية، لن أخبركم بعدد الطلقات التي أُطلقت وذلك لأسباب السرية، لكنها كانت كثيرة، ما نعرفه (في تلك اللحظات) هو أن الكثير من المعادن كانت تطير في المكان، بين الصواريخ الهجومية التي أصابتها صواريخ الباتريوت، والمعززات من الصواريخ الهجومية التي أصابتها صواريخ الباتريوت، وصواريخ الباتريوت نفسها التي تطير حولنا، والحطام الناجم عن اصطدام تلك الصواريخ بالأرض، كان هناك الكثير من المعادن المتطايرة,

وقال، مع ذلك لم يكن أمام مدافعينا الجويين الأميركيين سوى ثوانٍ قليلة لاتخاذ قرارات معقدة ذات تأثير استراتيجي"، لافتا بالقول: "هؤلاء الأشخاص الرائعون، إلى جانب إخوانهم وأخواتهم القطريين في السلاح، وقفوا حائلًا أمام وابل الصواريخ الإيرانية وأمن قاعدة العديد، إنهم الأبطال المجهولون لجيش الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، وأعلم أن الكثير منكم شاهدوا مقاطع الفيديو على الإنترنت والحماس الذي غمرهم عندما غادرت صواريخ الباتريوت منصات إطلاقها وصعدت إلى الأعلى لتوجيهها، هذا يُظهر حقًا القدرة القتالية وقدرة قوات الدفاع الجوي في جيشنا، ببساطة، لقد سحقوها تمامًا".