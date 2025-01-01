لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين: مشروعات التنمية المستدامة طويلة الأمد ضرورة عاجلة!

غزة /سما/

في ظل تكرار موجات النزوح وتفاقم الأزمات الإنسانية فيالضفة الغربية وقطاع غزة، برزت المشاريع المستدامة كحلطويل الأمد لتخفيف معاناة النازحين وتحقيق نوع منالاستقرار المجتمعي، والتي تهدف إلى تمكين الأسرالنازحة بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات الطارئة.

شملت هذه المبادرات في الضفة الغربية دعم مشاريعصغيرة للعائلات، مثل توفير معدات إنتاج غذائي، أو دعمورش خياطة وحرف يدوية للأرامل، إلى جانب مشاريعزراعية تساعد الأسر على تحقيق اكتفاء ذاتي، إلى جانبإنشاء وحدات سكنية مؤقتة قابلة للتطوير، ومرافق تعليميةوصحية داخل بيئات النزوح، فهذه الجهود لا تسهم فقط فيسد الاحتياجات الأساسية، بل تزرع بذور الاستقرار،وتدفع نحو الانتقال من الإغاثة إلى التنمية بشكل عمليوإنساني.

تكثيف توزيع مياه الشرب في جميع أنحاء القطاع

لايف للإغاثة والتنمية Life For Relief and Development كانت من الجهات التي أدركت أهمية هذاالنهج، حيث أطلقت عدداً من المشاريع التي تهدف إلىتمكين الأسر النازحة بدلًا من الاكتفاء بالمساعدات الطارئةفقط.

حيث عمل فريق لايف في قلب غزة على إعادة تشغيل مولدات الكهرباء، والتي تعمل على إعادة تشغيل آبار مياه الشرب للنازحين بشكل مكثف خاصة مع بدء حرارة الصيف والذين أعربوا عن سعادتهم بنقاء المياه، حيث يقول الناصر محمود والذي يعول أبنائه و15 طفل من أيتام العائلة: " الماء الطازج الذي وفرته لايف لم نتذوقه منذ شهور عديدة، فأطفالي مرضوا بسبب المياه الملوثة التي نضطر لشربها، ولا أدوية لعلاجهم".

وتتفق معه هناء ذات الـ 15 ربيعاً من العمر قائلة:" كلَت يداي وتألم ظهري من كثرة نقل مياه الشرب إلى أهلي بين الحين والآخر، لكنني اليوم شعرت بأنني أميرة عندما سألني أحد شباب "لايف" أين خيمتك وجاء محملاً هو بالمياه دون أن أضطر للعناء في هذا الحر، وظل يضحكني طوال المسير وأنا التي تحملت المسئوليات مبكراً بعد وفاة أمي، ولم أضحك منذ شهور".

دورات المياه في مخيمات غزة ... كرامة مهدرة ووباء ينتشر!

ويعتبر عدم توافر دورات المياه هي التفصيلة الأقسى في المعاناة اليومية للنازحين في غزة، حيث يعاني النساء والأطفال وكبار السن خاصة من ظروف إنسانية صعبةنتيجة دمار البنية التحتية.

وحفاظاً على كرامة النازحين عملت لايف على أن يستقبل سكان شمال القطاع هذا الصيف باستكمال مشروع بناءدورات المياه النظيفة والآمنة والمجهزة للتصدي لانتشارالأمراض المعدية والإسهال والكوليرا، والتي بدأت تنتشربسهولة في المخيمات بسبب سوء الصرف الصحي.

وتعرب مـ.أ عن سعادتها قائلة: " وجودنا بالحجاب طوال اليوم مع بدء الحر يسبب لنا حكة جلدية والتهابات مستمرة، وتزداد معاناتنا مع فترة العذر الشهري أو عقب الولادة، والأسوأ عدم توافر الحمامات. وقد كانت لفتة طيبة من المتبرعين والداعمين في "لايف" لتوفير دورات المياه، ودعمنا المستمر بطرود الكرامة التي تتوافر بها مستلزمات النساء، والتي خففت عنا بعضاً من العناء والخجل والحرج خاصة للفتيات المراهقات اللاتي تزداد معاناتهن وبدأت تصيبهن الأمراض خاصة مع ضعف المناعة بسبب قلة الطعام.

الضفة الغربية.. دعم الأكثر احتياجا في المخيمات

وفي الضفة الغربية حيث تقول نورا سوالمة مديرة مكتب لايف هناك: "مشروعاتنا المستدامة ودعم الأيتام والتعليم والصحة تكون في المخيمات الأكثر تضرراً واحتياجا، حيث نعرف أن ما نقدمه لا يعوّض شيئًا من المعاناة، لكنه علىالأقل يذكّر الناس بأنهم ليسوا وحدهم في هذه المحن، وأن هناك من يعتني بهم ويقدم لهم قدر المستطاع كما يقدم لأهله، ومشاريع دعم المسنين أيضاً التي تقدمها المؤسسة هي محاولة لتخفيف العبء عنهم، فلا يسألون العون من أحد في مثل هذا العمر، وبشكل عام فإن دعم المشاريعالصغيرة، ودعم برامج التدريب المهني والتقني، وبرامجالتشغيل المؤقت داخل المخيمات تفيد النازحين بشكل كبير".

المشروعات الموسمية.. فرصة لبعضِ من السعادة!

كما تتابع لايف مع الداعمين للنازحين في قطاع غزة تنفيذمشروع الأضاحي، حيث ظهر فريق "لايف" المتواجد في الهند عبر منصات التواصل الاجتماعي للمؤسسة وهو يتابع مراحل التجهيز، وبهذا الخصوص يقول الدكتور عبدالوهاب علاونة مدير المكتب الإقليمي لفلسطين والأردنقائلاً: " عملت "لايف" في غزة خلال موسم عيد الأضحىفي العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي واجهها رجالالإغاثة، حيث بذل فريق لايف في قلب غزة جهداً حثيثاًليطعم بلحوم الأضاحي 100 ألف نازح! وتتميز بأنهاسريعة التحضير وتتكيف مع ظروف النزوح المتكرر،ومطابقة لشروط الأضحية، لا تحتاج إلى تبريد، ويستلمهاالنازحون معلبة أو مطهية في وجبات ساخنة".

ومن الجدير بالذكر أن فريق لايف في جميع أنحاء القطاع استقبل الأطفال بالوجبات الطازجة لتعويضهم عن لحوم الأضاحي، وقاموا بتوزيع الملابس للفئات العمرية المختلفة،ومنحهم الكعك والحلوى وألعاب جديدة لرسم بعضاً من السعادة في ظل أجواء الخوف التي تزامنت مع الحرب، حيث تهللت أسارير الأطفال بتواجد فرق لايف في المخيمات، وتجمعوا ونادوا أقرانهم لاستلام الهدايا، فتقول نادية 7سنوات: "فقدت ألعابي منذ شهور عديدة تحت الأنقاض، واليوم حصلت على عروسة جديدة لنتشارك فيها أنا وأخواتي.

وبعيون تتلألأ بريقاً بلعبة سبايدر مان يقول أمجد 9 سنوات: علمتنا الحرب كيف تكون قلوبنا قوية لنواجه لحظات الخوف والجوع والعطش، لكنني اليوم سعيد لأنني لم أتخيل أني سأكون كأي طفل في العالم يحظى بلعبه وحلوى".