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."الصحة العالمية" تعلن إدخال شحنات طبية إلى قطاع غزة

الجمعة 27 يونيو 2025 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
."الصحة العالمية" تعلن إدخال شحنات طبية إلى قطاع غزة



وكالات / سما/

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الخميس، أن المنظمة سلمت شحنتها الطبية الأولى إلى غزة منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي.

وقال تيدروس في منشور على منصة "إكس"، أن الشاحنات التسع، التي حملتها، تمثل "قطرة في محيط" في إشارة منه إلى أنها غير كافية بالنظر لاحتياجات القطاع.

وأضاف" متضمنة 9 شاحنات محملة بمستلزمات طبية أساسية، و2000 وحدة دم، و1500 وحدة بلازما. نُقلت هذه الإمدادات من معبر كرم أبو سالم، دون أي نهب، على الرغم من الظروف شديدة الخطورة على طول الطريق. سيتم توزيع هذه الإمدادات على المستشفيات ذات الأولوية في الأيام المقبلة. تم تسليم الدم والبلازما إلى منشأة التبريد في مجمع ناصر الطبي لتوزيعها لاحقًا على المستشفيات التي تواجه نقصًا حادًا،

وسط تدفق متزايد للإصابات، يرتبط العديد منها بحوادث في مواقع توزيع الأغذية. لا تزال أربع شاحنات تابعة لمنظمة الصحة العالمية في معبر كرم أبو سالم، وهناك المزيد في طريقها إلى غزة.

وتشكر منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة و@UN على دعمهما. ومع ذلك، فإن هذه الإمدادات الطبية ليست سوى قطرة في بحر. فالمساعدة على نطاق واسع ضرورية لإنقاذ الأرواح. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى إيصال المساعدات الصحية إلى غزة فوراً ودون عوائق وبشكل مستدام عبر جميع الطرق الممكنة.

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