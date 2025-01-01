فلسطينية من بيت لحم تستعد للمشاركة في رحلة الى الفضاء

بيت لحم /سما/

تستعد الشابة الفلسطينية، بيسان دحبور 32 عاما من قضاء رام الله، وتعمل في ألمانيا حاليا كرائدة أعمال متسلسلة ومستشارة دولية في مجالات البحث العلمي والتقنيات العميقة، للمشاركة في رحلة إلى الفضاء في العام 2029.

وتشغل بيسان، عضوية في مجلس المستشارين في منشأة بحثية علمية متقدمة، تُعنى بتوسيع فهم البشرية للكون وتعزيز التعاون العلمي العالمي.

وقالت الدحبور في تصريحات لها انها درست ادارة الأعمال الدولية في المغرب، وإدارة التكنولوجيا في ألمانيا، وتعمل حاليا في شركة متخصصة في تكنولوجيا الزراعة المائية، وهو ما تسعى إليه من خلال الرحلة الفضائية القادمة، حيث تخطط لاجراء اابحوث المتعلقة بالزراعة في الفضاء.

وأضافت الدحبور، انه تم قبولها مؤخرا كمرشحة رائدة فضاء للمساركة في رحلة فضائية في العام 2029، وستخضع خلال هذه الفترة لمدة 4 سنوات للكثير من التدريبات قبل المشاركة الفعلية في الرحلة الفضائية.

وحول سبب مشاركتها في الرحلة الفضائية، قالت دحبور، ان العامل النفسي ورغبتها في معرفة ما يظر حول الأرض، والاكتشاف هو السبب الأساسي رغم الخوف الذي يرافقها في هذا القرار. كما ان رغبتها في تمثيل فلسطين أحد اهم الأسباب في هذه المشاركة.

وتتمتع بيسّان بخبرة واسعة تتجاوز عشر سنوات في مجال تقنيات الزراعة المستدامة والابتكارات البيئية، وتركّز أعمالها على تطوير حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في دعم الأمن الغذائي والاستدامة على مستوى عالمي.

وطوال مسيرتها، تعاونت بيسّان مع مؤسسات مرموقة في ألمانيا، ماليزيا، إندونيسيا، والأردن. واليوم، تحمل معها فلسطين إلى الفضاء — ليس فقط كهوية، بل كإرث ورسالة.