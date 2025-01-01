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بدء توزيع مساعدات بإشراف العائلات والعشائر في غزة وإسرائيل غاضبة..

الخميس 26 يونيو 2025 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء توزيع مساعدات بإشراف العائلات والعشائر في غزة وإسرائيل غاضبة..



غزة/سما/

نجحت عدة عائلات وعشائر فلسطينية في تأمين دخول شاحنات المساعدات الدولية في مدينة غزة والشمال إلى المخازن دون ان تتعرض للسرقة .

وبدات في مدينة غزة اليوم ولأول مرة منذ اشهر توزيع المساعدات بطريقة منظمة بحضور المخاتير والوجهاء.

ووصلت رسائل لعدد كبير من المواطنين تدعوهم إلى التوجه إلى مخازن المنظمات الدولية لاستلام كيس دقيق او كرتونة معلبات وسط ارتياح جماهيري كبير.

وأثار نجاح التجربة غضب إسرائيل التي قالت ان حماس سيطرت على المساعدات .

وطالب نتنياهو الجيش الاسرائيلي بإعداد خطة جديدة خلال ٤٨ ساعة لمنع وصول المساعدات لحماس.

واكدت حماس ان حكومة نتنياهو تصر على إمعانها في ارتكاب جرائم حرب موصوفة، بإسناد جيشها المجرم لعمليات سرقة ونهب المساعدات، بهدف تعميق معاناة المواطنين موكدة أن هذه المحاولات الفاشلة تسقط الآن أمام وعي شعبنا وعوائله وعشائره الأصيلة.

واعتبرت إن ما صدر عن الإرهابيَّين نتنياهو وكاتس من تصريحات تدّعي سيطرة جهات حكومية أو فصائلية على المساعدات في قطاع غزة؛ هو محض أكاذيب، تهدف لاختلاق الذرائع لمنع إدخال المساعدات، ومواصلة سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت حماس منظمات الأمم المتحدة، وكافة المنظمات الدولية الإنسانية؛ بإعلان موقف واضح من هذه الجرائم، وتفنيد أكاذيب الاحتلال الفاشي حول المساعدات، وفضح جريمة التجويع الممنهجة البشعة التي يرتكبها في قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع سيطر مسلحون يتبعون لعائلات معروفة على المساعدات في منطقة تعتبر تحت سيطرة جيش الاحتلال.

وطالب المواطنون بتطبيق نموذج شمال غزة على الجنوب ومنع سرقة المساعدات وإعادة بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.

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