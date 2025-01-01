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الحرس الثوري يكشف عن انجازات الحرب مع إسرائيل

الخميس 26 يونيو 2025 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يكشف عن انجازات الحرب مع إسرائيل



طهران /وكالات /

أصدر الحرس الثوري الإيراني اليوم الخميس بياناً، استعرض فيه ما وصفه بإنجازات إيران في المواجهة الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكداً التزامه بإخراج القوات الأميركية من المنطقة وتدمير إسرائيل.

وأوضح البيان أن من أبرز نتائج هذه المواجهة تعزيز الوحدة الوطنية والثقة بالقوات المسلحة، كشف وتفكيك شبكات التخريب الداخلية، وتثبيت مكانة إيران لدى الشعوب الإسلامية، إلى جانب إسقاط فكرة تغيير النظام، والحفاظ على القدرات النووية والدفاعية والصاروخية.

وأشار البيان إلى أن الضربات الإيرانية الأخيرة، ولا سيما الهجوم على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، شكّلت رسالة واضحة عن قوة إيران، كما اعتبر أن الجيش الأميركي رغم تدخله المباشر في الحرب، لم يتمكن من تغيير معادلات الميدان أو إنقاذ إسرائيل، على حد تعبيره.

ولفت الحرس الثوري إلى أن المواجهة مع إسرائيل بدأت باعتداء من الجيش الإسرائيلي، لكن نهايتها رسمتها القوات الإيرانية، لا سيما عبر عمليات "الوعد الصادق 3"، التي وصفها بأنها أجبرت إسرائيل والولايات المتحدة على طلب الهدنة.

وأكد البيان أن إيران ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وفي مقدمتها إخراج القوات الأميركية من المنطقة وإنهاء وجود إسرائيل.

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد اعتبر في وقت سابق أن الجمهورية الإسلامية وجهت صفعة قوية للولايات المتحدة، فيما توعّد رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي بالرد على أي عدوان جديد يطال إيران

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