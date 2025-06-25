  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهلال الأح​مر الفلسطيني في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة لتعزيز الشراكة الإنسانية وتسليط الضوء على الوضع الكارثي في غزة

الأربعاء 25 يونيو 2025 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأح​مر الفلسطيني في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة لتعزيز الشراكة الإنسانية وتسليط الضوء على الوضع الكارثي في غزة



لندن/سما/

يقوم د. يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاليًا بزيارة رسمية إلى لندن وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لعشر سنوات بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر البريطاني.
تأتي هذه الزيارة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، خاصة بعد تبني آلية توزيع مساعدات جديدة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تُعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتُقوّض دور المنظمات الإنسانية المستقلة. كما تتزامن الزيارة مع تصاعد القيود والعنف في الضفة الغربية.

استهل د. الخطيب زيارته بلقاء مع مجلس إدارة الصليب الأحمر البريطاني، حيث قدّم إحاطة شاملة حول تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود الاستثنائية التي تبذلها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني رغم المخاطر الجسيمة. كما ناقش الطرفان سبل توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين الجمعيتين لمواجهة التحديات المتزايدة.

وشارك الخطيب أيضًا في لقاء مع عدد من المانحين الرئيسيين، حيث استعرض أولويات التمويل الحالية وخطط تعزيز الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى دعم دولي متواصل ومستدام.

وتتواصل الزيارة بسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى على مدار الأسبوع، تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، أعضاء من البرلمان، شركاء إنسانيين، وممثلين عن العائلة المالكة. وتهدف هذه اللقاءات إلى رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج.

photo_2025-06-25_17-55-40
photo_2025-06-25_17-55-35

الأكثر قراءة اليوم

خفايا وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل : روسيا هدّدت بضخ “ذخائر وأنظمة دفاع” في حالتين “قتل خامنئي وتغيير النظام”..

محدث..الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس جنوب قطاع غزة

"سقوط جندي بعملية قنص واستهداف آلية مسافة صفر".."القسام" تعرض مشاهد من عملياتها

ترامب: ويتكوف أخبرني أن اتفاق غزة قريب والمفاوضات تتقدم بصورة كبيرة

"أولمرت": على الرئيس ترامب أن يقول لنتنياهو كفى ..

إيران تقرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وصحيفة عبرية تشكك بتصريحات نتنياهو حول ازالة التهديد النووي

سي إن إن: تقييم أولي للمخابرات الأمريكية يشير إلى أن قصف إيران لم يدمر المواقع النووية

الأخبار الرئيسية

+

"القسام" تعرض مشاهد الكمين المركب الذي أسفر عن مقتل 7 جنود إسرائيليين في خانيونس (فيديو)

20250625022059

استطلاع إسرائيلي: 67% يؤيدون إنهاء الحرب بغزة

photo_2025-06-25_17-47-12

549 شهيدا خلال شهر في «مصائد المساعدات» بالقطاع

685bee104c59b721ea542787

ترامب: "إسرائيل" أرسلت عملاء إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف للتأكد من تدميرها

685babe2423604731b150d58

"يديعوت أحرونوت" تتحدث عن معركة لاحتواء عملاء "الموساد" في إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية