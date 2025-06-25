لندن/سما/

يقوم د. يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني حاليًا بزيارة رسمية إلى لندن وذلك عقب توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية تمتد لعشر سنوات بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والصليب الأحمر البريطاني.

تأتي هذه الزيارة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، خاصة بعد تبني آلية توزيع مساعدات جديدة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، تُعد مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتُقوّض دور المنظمات الإنسانية المستقلة. كما تتزامن الزيارة مع تصاعد القيود والعنف في الضفة الغربية.

استهل د. الخطيب زيارته بلقاء مع مجلس إدارة الصليب الأحمر البريطاني، حيث قدّم إحاطة شاملة حول تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والجهود الاستثنائية التي تبذلها طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني رغم المخاطر الجسيمة. كما ناقش الطرفان سبل توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين الجمعيتين لمواجهة التحديات المتزايدة.

وشارك الخطيب أيضًا في لقاء مع عدد من المانحين الرئيسيين، حيث استعرض أولويات التمويل الحالية وخطط تعزيز الاستجابة الإنسانية، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى دعم دولي متواصل ومستدام.

وتتواصل الزيارة بسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى على مدار الأسبوع، تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، أعضاء من البرلمان، شركاء إنسانيين، وممثلين عن العائلة المالكة. وتهدف هذه اللقاءات إلى رفع مستوى الوعي بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدًا في قطاع غزة، وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الحرج.