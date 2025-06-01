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كبار المسؤولين: صباح مؤلم في "إسرائيل" - سما الإخبارية

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كبار المسؤولين: صباح مؤلم في "إسرائيل"

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
كبار المسؤولين: صباح مؤلم في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

سقط 7 جنود إسرائيليين خلال عملية عسكرية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نعاهم الرئيس الإسرائيلي وعدة مسؤولين واصفين مقتلهم بـ"الحدث المؤلم والصعب".

 

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "صباح مؤلم للغاية ونحن نتلقى نبأ سقوط أبنائنا الأعزاء في معركة خان يونس، سبعة زهور قطفت دفاعا عن شعبنا ووطننا".

وأضاف: "ساحة غزة صعبة، والمعارك شرسة، والعبء لا يحتمل، ننحني رؤوسنا ونحتضن بألم ودموع عائلات الضحايا".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "هذا يوم عصيب على شعب إسرائيل، أنا وزوجتي ننعي ونحزن على فقدان سبعة من جنودنا في كتيبة الهندسة القتالية".

وتابع "سقط جنودنا الأبطال في معركة دحر حماس وتحرير رهائننا في جنوب قطاع غزة، وبالنيابة عني وعن مواطني إسرائيل، أتقدم بأحر التعازي لعائلات الذين فقدوا أعزاءهم، وأشاركهم حزنهم في هذا الوقت العصيب".

وفي تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على الحادثة، كتب على منصة "إكس": "أنعى ببالغ الحزن والأسى فقدان الجنود السبعة الذين سقطوا في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف "قاتل جنودنا ببسالة وسقطوا خلال مهمتهم للدفاع عن دولة إسرائيل واستعادة رهائننا، أتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا، وأُعرب عن خالص تعازيّ، وأشاركهم أحزانهم، نيابة عن الأمة جمعاء، في أحلك الظروف".

من جهته  قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: "صباح صعب للغاية وكارثة كبرى أمس في جنوب قطاع غزة أودت بحياة 7 من مقاتلينا".

وتابع: "أشارك حزن العائلات في هذه المحنة، قلوبنا معكم جميعا".

وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تغريدة على منصة "إكس": "بقلب حزين، تلقيت نبأ استشهاد مقاتلي كتيبة الهندسة القتالية".

وأضاف: "ينضم هؤلاء المقاتلون إلى الأبطال الذين نهضوا وقاتلوا من أجلنا جميعا، وسقطوا في معركة الدفاع عن الوطن وإعادة المختطفين، لا كلمات تعبر عن الألم. أقدم لعائلاتهم العزيزة التعازي من أعماق قلبي، وأدعو مع جميع أبناء شعب إسرائيل بالشفاء العاجل للجرحى".

وأردف: "لن تمحى ذكراهم، ولن تنسى بطولتهم".

في حين نعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجنود قائلا: ألم عميق تلقينا نبأ استشهاد سبعة من أبطالنا، من كتيبة الهندسة القتالية "605" الذين سقطوا في معركة جنوب قطاع غزة".

وأضاف "سقطوا وهم يؤدون واجبهم الوطني من أجل شعب إسرائيل، مظهرين شجاعة نادرة وعزيمة لا هوادة فيها".

وتابع: "الألم عظيم لا يوصف. الفجيعة تحرق القلب. الشعور بالخسارة شخصي ووطني. أمة بأكملها تبكي معكم أيها الأهالي الأعزاء، وتنحني رؤوسها ألما واحتراما".

وفجر اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 7 جنود وإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتالية "605" في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أسماء ستة من أصل سبعة جنود قتلوا أمس الثلاثاء، بعد أن فجر مسلحون عبوة ناسفة مزروعة في ناقلة جند مدرعة كانوا على متنها.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: "سمح بنشر اسم جندي قتيل من الجيش الإسرائيلي وأبلغت عائلته: مقتل الرقيب أول ألون دافيدوف، 21 عاما، من كريات يام، مسعف قتالي في كتيبة الهندسة القتالية "605" في معركة جنوب قطاع غزة".

وأوضحت التحقيقات الأولية أن عربة "بوما" التابعة للكتيبة الهندسة القتالية "605" أصيبت بعبوة ناسفة وضعها أحد العناصر الفلسطينية.

واندلعت النيران في العربة وحاول الجنود إخمادها دون جدوى، إلى أن قامت جرافة "D9" بتغطيتها بالتراب لإخمادها، ثم تم سحبها من الميدان بينما كانت لا تزال مشتعلة وبداخلها الجنود.

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