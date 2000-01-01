"إسرائيل": رفع جميع القيود المفروضة على المدنيين وإعادة فتح المدارس

القدس المحتلة/سما/

رفعت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل جميع القيود المفروضة على المدنيين وأعادت فتح المدارس اليوم الأربعاء بعد وقف إطلاق النار مع إيران.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه أعيد فتح المدارس في جميع أنحاء إسرائيل اليوم الأربعاء لأول مرة منذ اندلاع القتال مع إيران، حيث أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في جيش الدفاع الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنها سترفع جميع القيود المفروضة على المدنيين طوال فترة الصراع.

وجاء قرار رفع جميع القيود عقب تقييم جديد أجرته قيادة الجبهة الداخلية، بعد حوالي 12 ساعة من بدء وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران، وفق الصحيفة.

وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه لن تفرض أي قيود على التجمعات في معظم أنحاء البلاد، ويمكن فتح أماكن العمل، ولن تلزم المدارس المتضررة من إطلاق الصواريخ بفتح أبوابها.

وفي بعض البلدات الواقعة على حدود غزة، ستظل التجمعات محدودة بـ 2000 شخص، وهو قيد كان ساريا قبل الصراع مع إيران بسبب الحرب المستمرة مع "حماس" في القطاع الفلسطيني.

وأغلقت الفصول الدراسية في جميع أنحاء إسرائيل منذ بدء الصراع في 13 يونيو الجاري، وأصابت الصواريخ الإيرانية العديد من المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وكان توجيه من قيادة الجبهة الداخلية قد أمر المدارس بالبقاء مغلقة، إلى جانب المؤسسات غير الأساسية.

وقبل أسابيع من الصراع الإسرائيلي الإيراني، أدى إضراب المعلمين إلى إغلاق المدارس لعدة أيام.

بالإضافة إلى موافقة قيادة الجبهة الداخلية، قالت وزارة التعليم إن أي قرار بفتح المدارس سيخضع لفحوصات أمنية في المؤسسات التعليمية نفسها، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء.