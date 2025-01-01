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"بلومبرغ": إسرائيل تستعد لزيادة ضخ الغاز إلى مصر بعد استئناف تشغيل أكبر حقولها

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بلومبرغ": إسرائيل تستعد لزيادة ضخ الغاز إلى مصر بعد استئناف تشغيل أكبر حقولها



القدس المحتلة/سما/

تستعد إسرائيل لاستئناف تشغيل أكبر حقل للغاز الطبيعي لديها بعد التوصل إلى هدنة مع إيران، في خطوة تمهد لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.


قالت "نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy)، وهي إحدى الشركات المساهمة في المشروع، في إفصاح رسمي، إن العمل يجري على قدم وساق حالياً لاستعادة الإنتاج الطبيعي في حقل "ليفياثان" خلال ساعات قليلة.

وكانت السلطات قد أمرت بإغلاق الحقل، الذي تديره شركة "شيفرون"، في 13 يونيو كإجراء احترازي عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران والرد الانتقامي من طهران. كما أوقفت شركة "إنرجيان" (Energean) إنتاجها من حقل "كاريش" (Karish) الذي يزود السوق المحلية فقط في إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، وهو ما أكده أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبدأت مصر استيراد كميات محدودة من الغاز الطبيعي من إسرائيل بعد توقف استمر ستة أيام، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، فكانت قد أغلقت إسرائيل اثنين من حقولها الثلاثة للغاز الطبيعي بعد اندلاع الحرب مع إيران، مما أدى إلى توقف الإمدادات عن مصر والأردن، اللتين اضطرتا إلى قطع الإمدادات عن عدة قطاعات صناعية لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء.

وكانت قد قررت وزارة الطاقة الإسرائيلية إغلاق حقلي كاريش وليفياثان للغاز، الأسبوع الماضي وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية أنها خطوة ستلحض ضرر كبير بمصر والأردن.

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