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إيران: إعدام 3 جواسيس جندهم "الموساد" لاغتيال شخصية بارزة

الأربعاء 25 يونيو 2025 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: إعدام 3 جواسيس جندهم "الموساد" لاغتيال شخصية بارزة



طهران/سما/

نفذت السلطات الإيرانية صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام في 3 جواسيس جندهم "الموساد"، خططوا لاغتيال شخصية بارزة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن تنفيذ الإعدام بحق الجواسيس الثلاثة تم في أرومية بمحافظة أذربيجان الشرقية.


وأضافت وسائل الإعلام: "في إطار الإجراءات الحاسمة التي يتخذها الجهاز القضائي الإيراني ضد عملاء النظام الصهيوني، تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من العناصر العميلة للنظام الصهيوني الذين قاموا بتهريب معدّات إرهابية إلى البلاد".

وأشارت إلى أن الجواسيس إدريس عالي فرزند صالح، وآزاد شجاعي فرزند عبد الرحمن، ورسول أحمد رسول فرزند أحمد، تم اعتقالهم وملاحقتهم قضائيا بتهمة "محاربة الله والفساد في الأرض" لتعاونهم مع دول خارجية معادية نيابة عن إسرائيل، بعد أن قاموا بإدخال معدات التفجير إلى البلاد بهدف اغتيال شخصيات بارزة.

وقد قام هؤلاء المتهمون بتهريب معدات الاغتيال ضمن شحنة تحت غطاءً المشروبات الكحولية، ما أسفر في النهاية عن اغتيال إحدى الشخصيات.

أكثر من 700 من شبكة جواسيس إسرائيل خلال 12 يوما


وفي سياق متصل، تمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية من اعتقال أكثر من 700 من شبكة جواسيس إسرائيل خلال 12 يوما، وهي الفترة التي استمرت خلالها الحرب المفاجئة التي شنتها إسرائيل على إيران يوم 13 يونيو وتوقفت يوم أمس 23 يونيو بإعلان وقف إطلاق النار من  قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جدير بالذكر أن معظم الاعتقالات كانت في محافظات كرمانشاه، وأصفهان، وخوزستان، وفارس، ولرستان على التوالي،  كما أنه لم يُعلن بعد عن العدد الدقيق للاعتقالات في محافظة طهران.

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