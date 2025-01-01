"إسرائيل" تعلن استئناف الملاحة الجوية وإيران تستعد.. ودول الخليج تعيد فتح مجالها

القدس المحتلة/سما/

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار بن غوريون، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وإيران.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية أن مطاري بن غوريون (وسط) وحيفا (شمال) سيعودان للعمل بكامل طاقتهما ابتداءً من الغد، مشيرة إلى إزالة القيود على عدد الرحلات الجوية والركاب، مع تنسيق متواصل مع شركات الطيران المحلية والدولية لتحديث الجداول وتسريع استئناف التشغيل الكامل.

وفي إيران، ذكرت وكالة "نور نيوز" أن السلطات تستعد لإعادة فتح المجال الجوي فوق البلاد، بعد تقارير متضاربة عن استئناف الطيران، حيث نفت وزارة الطرق والتنمية الحضرية صحة تقارير تحدثت عن إعادة فتح المجال الجوي فوراً.

وأعلنت البحرين والكويت والإمارات إعادة فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاق مؤقت فرضته الظروف الأمنية عقب الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية في قطر والعراق. وأكدت مطارات دبي استئناف العمليات، محذرة من تأخيرات محتملة، فيما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.

كما أعلنت مصر للطيران استئناف رحلاتها تدريجيا إلى دول الخليج، وأكدت متابعتها المستمرة لتطورات الوضع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد أن كانت علقت رحلاتها مؤقتا بسبب الهجمات الإيرانية الأخيرة.

كما أعادت السلطات العراقية فتح مجالها الجوي بعد إغلاق دام عدة أيام، فيما أفادت مصادر سورية بعودة الحركة الجوية إلى مجال دمشق الجوي بعد إغلاق احترازي.

وكانت إسرائيل قد شنت، في 13 يونيو، عدوانا واسعا على إيران، استمر 12 يوما واستهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية، وأسفر عن مقتل 606 أشخاص وإصابة أكثر من 5300، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران بقصف مقرات عسكرية واستخباراتية داخل إسرائيل، ما أوقع 28 قتيلا وأكثر من 3200 جريح، وفق بيانات رسمية إسرائيلية. كما شنت الولايات المتحدة هجمات على منشآت نووية في إيران، لترد الأخيرة بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وفي 24 يونيو، أعلنت واشنطن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما مهد الطريق لاستعادة الهدوء وعودة الأنشطة المدنية في عدة دول بالمنطقة.