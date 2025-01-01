الرئيس عباس : مستعدون للعمل مع الرئيس ترمب للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ..

رام الله/سما/

أعرب الرئيس محمود عباس عن بالغ شكره وتقديره لجهود رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب الناجحة في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، معتبرا ذلك خطوة ضرورية وهامة لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها العالم، ما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار منطقتنا.

واستذكر في رسالة لنظيره الأميركي مواقف ترمب الشجاعة التي عبر فيها عن ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، ما يشكل خطوة إضافية في جهوده الهامة، الساعية لإحلال السلام العادل والشامل بيننا، وبين الإسرائيليين، وفي العالم أجمع، واعطاء الأمل لشعوب منطقتنا بأن السلام يمكن أن يتحقق، وأن العدالة يمكن أن تسود، إذا ما توفرت الإرادة والقيادة التي تمثلونها.

وجدّد الرئيس التأكيد على استعدادنا الكامل للعمل عن كثب مع الرئيس ترمب والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، للتفاوض فورا، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وتنفيذه، ضمن إطار زمني واضح وملزم، ينهي الاحتلال، ويحقق الأمن والاستقرار للجميع، سلام عادل ودائم، قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد الرئيس استعداد دولة فلسطين للعمل مع الرئيس ترمب ومع المملكة العربية السعودية، والدول العربية والإسلامية، وشركائنا الأوروبيين والدوليين، من اجل تحقيق وعد السلام، وصولا إلى تحقيق الامن والاستقرار للجميع.

وقال: معكم، يمكننا تحقيق ما كان يبدو مستحيلا: فلسطين معترف بها، حرّة، ذات سيادة وآمنة، وإسرائيل معترف بها وآمنة، ومنطقة تنعم بالسلام والازدهار والتكامل.

وأضاف: يحدونا الأمل والثقة بقدرتكم على صنع تاريخ جديد لمنطقتنا يعيد للمنطقة السلام المفقود منذ أجيال طويلة.