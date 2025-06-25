سرايا القدس تعلن تدمير آلية إسرائيلية بخانيونس أمس

غزة/سما/

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء 25-6-2025، عن تدميرها آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مساء أمس.

وقال سرايا القدس في تغريدة لها: دمّرنا مساء أمس آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة "الترخيص القديم" جنوب مدينة خانيونس بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار - زرعناها مسبقاً".

وكشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول حادثة الكمين الذي قتل فيه 7 من جنود الاحتلال في مدينة خانيونس أمس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تفاصيل الحادثة الخطيرة التي قُتل فيها 7 جنود من كتيبة الهندسة 605 التابعة للجيش الإسرائيلي في خانيونس عند الساعة 5:30 من مساء أمس، ورد أول بلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة جند مُصفحة تابعة لقوات الهندسة القتالية، ووفقًا للتحقيق الأولي، اقترب أحد المسلحين من الناقلة وألصق بها عبوة ناسفة. العبوة انفجرت، ما أدى إلى اشتعال الناقلة بالكامل بما فيها من جنود".

وأضافت الإذاعة العبرية: "تم استدعاء فرق إطفاء عسكرية إلى المكان وبذلت جهودًا كبيرة لإطفاء الناقلة المشتعلة. وكجزء من الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، جلبوا إلى الموقع جرافة من نوع D-9 قامت بسكب الرمال على الناقلة في محاولة لإخماد الحريق – لكن كل المحاولات باءت بالفشل". بحسب قولها.

وتابعت: "القرار الذي تم اتخاذه في الميدان: سحب ناقلة الجند إلى داخل "الأراضي الإسرائيلية"، ومواصلة جهود الإطفاء هناك. تم سحب الآلية أولاً إلى طريق صلاح الدين في خانيونس، ومن هناك إلى خارج القطاع، بينما كان الجنود السبعة لا يزالون بداخلها". على حد قولها.

وأوضحت الإذاعة "فقط عند وصول الناقلة إلى داخل "إسرائيل"، تمكّنوا من إطفائها، وتم استدعاء فرق إنقاذ وطائرات مروحية – لكن لم ينجُ أيٌّ من الجنود، ولم يكن هناك أحد ليُنقذ حيًّا من داخل الآلية المحترقة. جميع الجنود السبعة قُتلوا". بحسب تعبيرها.

وبينت أنه "استغرقت مهمة التعرف على هوية القتلى عدة ساعات، وبعد انتهاء عملية التعرف، تم إبلاغ عائلات الجنود الليلة الماضية".