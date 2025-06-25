عشرات الشهداء والجرحى في غارات للاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة /سما/

استُشهد عدد من المواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء 25-6-2025، خلال غارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "استشهاد 22 مواطنا منذ فجر الأربعاء في القطاع، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 6 من منتظري المساعدات".

وفي السياق، استشهد 6 مواطنين على الأقل، وأصيب 17 آخرون بينهم إصابات خطيرة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا مقابل برج النوري شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وقالت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى: "إن 5 شهداء ارتقوا، أغلبهم من الأطفال، وأصيب عدد آخر من في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "سلمان"، بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، واندلعت فيه النيران، حيث أن هنالك شهداء لم يتم انتشالهم حتى الآن."

ومن جانبه، قال الدفاع المدني: انتشال 3 شهداء وإنقاذ 5 أحياء وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي نصر والددا في جباليا النزلة شمال غزة".

وقالت مصادر محلية: "3 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة".