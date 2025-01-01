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الاحتلال يعيد فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس

الأربعاء 25 يونيو 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيد فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس



القدس المحتلة/سما/

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس، وذلك بعد أكثر من 12 يوما من الإغلاق.

وقالت محافظة القدس، إن "سلطات الاحتلال أقدمت على رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 12 يوما، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الأخير مع إيران. وفي أعقاب هذا التطور، أُعيد فتح كنيسة القيامة".

وتابعت المحافظة: تحمل كنيسة القيامة أهمية بالغة لدى المسيحيين حول العالم، حيث تُعد من أقدس المواقع الدينية لديهم، ما يجعلها معلما تاريخيا بارزا في قلب البلدة القديمة بالقدس.

يذكر أن المسيحيين الفلسطينيين من الضفة الغربية، ممنوعين من دخول القدس والصلاة في كنيسة القيامة وزيارة مقدساتهم المسيحية في المدينة، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وكان الاحتلال قد أغلق المسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين، ولم يُسمح إلا لحراسه وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بدخوله، كما أغلق أيضا كنيسة القيامة، فيما اقتصر الدخول إلى البلدة القديمة على سكانها عبر حواجز عسكرية أقيمت عند مداخلها، ما تسبب في إغلاق المحلات التجارية في البلدة، وذلك تحت ذريعة "الوضع الأمني" الناتج عن التصعيد العسكري مع إيران.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، خاصة خلال أيام الجمعة، وتحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.

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