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شركة كو-أوب البريطانية تعلق استيراد منتجاتها من"إسرائيل"

الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة كو-أوب البريطانية تعلق استيراد منتجاتها من"إسرائيل"



لندن/سما/

أعلنت شركة كو-أوب غروب البريطانية لتجارة المواد الغذائية بالتجزئة اليوم الثلاثاء أنها ستتوقف عن استيراد المنتجات والمكونات من 17 دولة، منها إسرائيل، حيث توجد انتهاكات “معترف بها دوليا” لحقوق الإنسان وللقانون الدولي.

وقالت الشركة، التي يملكها أعضاؤها وتتاجر في أكثر من 2300 متجر للأغذية في جميع أنحاء بريطانيا، إنها ستتوقف عن بيع الجزر من إسرائيل اعتبارا من الشهر الجاري في إطار التزامها بعدم تخزين البضائع الإسرائيلية بعد الآن.

وتأتي قائمة المنتجات المحظورة التي وضعتها الشركة، والتي تشمل أيضا الفودكا الروسية والمانغو من مالي، في أعقاب مراجعة مجلس الإدارة لدور الشركة “في بناء السلام”.

وأصبحت الدول الأوروبية تنتقد بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين جراء الحرب الإسرائيلية التي تشنها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل قائمة شركة كو-أوب دولا أخرى مثل أفغانستان وروسيا البيضاء وإيران وليبيا وسوريا.

وقالت ديبي وايت، رئيسة مجلس إدارة مجموعة كو-أوب “استمعنا إلى أصوات أعضائنا.. ومن ثم تصرفنا بناء عليها”.

وأضافت “باعتبارنا شركة، لدينا إرث طويل الأمد في القيام بالأمر الصائب ودعم التجارة العادلة والترويج للمصادر الأخلاقية، وهذه السياسة هي تطور طبيعي لهذا الأمر”.

ولا تستورد شركة تيسكو، أكبر متاجر التجزئة البريطانية للأغذية، منتجاتها من المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع ذلك، فإنها، إلى جانب غيرها من متاجر التجزئة البريطانية، تستورد منتجاتها من إسرائيل، تماشيا مع توجيهات الحكومة.

وفي الشهر الماضي، وصف مجلس إدارة بن اند جيري المستقل الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية، مما أدى إلى تصعيد الخلاف بين شركة صناعة الآيس كريم وشركتها الأم يونيليفر التي تتخذ من لندن مقرا لها.

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