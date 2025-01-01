طهران/سما/

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن المنظمة خططت "لعدم حدوث أي توقف في مسار الصناعة النووية واتخذت التدابير اللازمة".

الطاقة الذرية الإيرانية: عازمون على عدم السماح بأي توقف في مسار الصناعة النووية

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن إسلامي قال في إشارة إلى هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة ونقوم بتقييم الأضرار".

وأوضح أن "إجراءات الترميم كانت متوقعة مسبقا، وخطتنا هي منع أي انقطاع في عملية الإنتاج والخدمات".

وفي ليلة 22 يونيو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الأمريكية قامت بهجوم ناجح على 3 منشآت نووية في إيران - في فوردو ونطنز وأصفهان، ومنذ 13 يونيو، تنفذ إسرائيل ضربات يومية على إيران كجزء من عملية موجهة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وتعد فوردو ونطنز وأصفهان من المواقع المحورية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري، ويبدو أن إيران هي من أنهته بعد حوالي 15 دقيقة على سريان الاتفاق هذا الصباح.

إلا أنه بعد سريان الاتفاق ساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد. في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد.

من جهته، أعلن مجلس الأمن الإيراني أن طهران "تؤكد وقف إطلاق النار مع إسرائيل" بينما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن إيران لم تطلق أي صاروخ باتجاه إسرائيل بعد إعلان وقف إطلاق النار.