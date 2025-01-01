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"إسرائيل" لم تدمر سوى طائرة عسكرية إيرانية واحدة قادرة على القتال! - سما الإخبارية

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"إسرائيل" لم تدمر سوى طائرة عسكرية إيرانية واحدة قادرة على القتال!

الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" لم تدمر سوى طائرة عسكرية إيرانية واحدة قادرة على القتال!



القدس المحتلة/سما/

عرضت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من مرة مقاطع فيديو لتدمير طائرات ومروحيات إيرانية قديمة لم تكن صالحة للطيران منذ زمن.

 

ففي الأسبوع الماضي نُشرت لقطات أظهرت تدمير مقاتلات F-14 Tomcat ومروحيات حربية من طراز AH-1 تم شراؤها من الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي.

بالنسبة لطائرة F-5E التي دمرتها إسرائيل مؤخرا هي أيضا من الطرازات القديمة، وكانت مُتموضعة في قاعدة جوية قرب مدينة ديزفول شمال محافظة خوزستان. لكنها جُهزت للقيام بطلعة قتالية، ويبدو أنها كانت مُكلفة باعتراض هدف جوي، حيث زُوّدت بصواريخ جو-جو من طراز AIM-9.

لكن تلك الطائرة لم تتمكن من الإقلاع، حيث أصابها سلاح العدو فانفجرت بشدة، واشتعلت فيها النيران.

 

في المقابل، يرى الخبراء أن هذه المقاتلة لو حلقت في الجو، لكانت فعالة في مواجهة الطائرات المسيرة. أما بالنسبة لمواجهة طائرات حربية مثل "إف-35" فليس لديها أي فرص لتصديها.

مواصفات الطائرة Northrop F-5E Tiger II:

1. التصميم والأداء:

  • النوع: مقاتلة خفيفة/هجوم أرضي.

  • الصانع: شركة "نورثروب" الأمريكية.

  • الطاقم: طيار واحد.

  • السرعة القصوى1,700 كم/س.

  • مدى العمليات1,400 كم (مع خزانات وقود إضافية).

  • سقف التحليق15,800 متر.

2. التسليح:

  • المدافع: مدفعان M39 عيار 20 مم (280 طلقة لكل منهما).

  • نقاط التعليق: 7 نقاط (تحمل حتى 3,200 كغ من الذخائر).

  • الصواريخ:

    • صواريخ جو-جو: AIM-9 Sidewinder.

    • صواريخ جو-أرض: AGM-65 Maverick، قنابل موجهة ليزريا.

    • صواريخ غير موجهة: قاذفات الصواريخ عيار 70 مم.

3. المحركات:

  • النوع: محركان توربينيان General Electric J85-GE-21.

  • قوة الدفع2,270 كغ لكل محرك.

4. التقنيات:

  • الرادارAN/APQ-153 (مدى كشف 40 كم).

  • أنظمة القتال: نظام ملاحة بالقصور الذاتي (INS). 

5. الأبعاد والوزن:

  • الطول: 14.45 م.

  • باع الجناحين: 8.13 م.

  • الوزن الفارغ: 4,350 كغ.

  • الوزن الأقصى للإقلاع: 11,200 كغ.

6. التاريخ والخدمة:

  • أول رحلة جوية عام 1972.

  • المستخدمون: إيران (قبل ثورة 1979)، تايوان، سويسرا، السعودية (F-5S/F)، سنغافورة.

  • الدور في إيران:

    • دخلت الخدمة أيام الشاه (حوالي 166 طائرة).

    • لا تزال بعض الطائرات عاملة رغم قدمها.

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