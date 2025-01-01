"إسرائيل": مقتل 28 شخصا وإصابة 3238 في النزاع العسكري مع إيران

القدس المحتلة/سما/

أعلنت إسرائيل مقتل 28 شخصا وإصابة 3238 في المواجهة مع إيران منذ الـ13 من الشهر الجاري.

دمار في بئر السبع جراء سقوط صاروخ إيراني على مبنى- 24 يونيو 2025.

وجاء في بيانات النظام الصحي الإسرائيلي حول عملية "الأسد الصاعد" التي أطلقتها إسرائيل على إيران:



- قتل 28 شخصا في جميع أنحاء البلاد ومن بينهم 4 فلسطينيين.

- تم نقل 3238 مصابا إلى المستشفيات.

- 23 من المصابين حالتهم خطيرة.

- 111 مصابا في حالة متوسطة.

- بعض الإصابات طفيفة، ويعانون من الهلع، وعشرات لم تُحدد حالتهم بعد.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن معظم الإصابات الطفيفة ناجمة عن الهلع والسقوط أثناء التوجه إلى المنطقة المحمية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 606 أشخاص منذ بدء المواجهة مع إسرائيل في الـ13 من الشهر الجاري.

وقال وزير الصحة الإيراني محمد رضا ظفرقندي إن نسبة 95% من القتلى قضوا تحت الأنقاض، وأن 5% فقط من الجرحى الذين نُقلوا إلى المستشفيات توفوا.