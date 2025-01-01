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24 شهيدًا و146إصابة بمجزرة استهدفت منتظري المساعدات وسط قطاع غزة فجر اليوم

الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
24 شهيدًا و146إصابة بمجزرة استهدفت منتظري المساعدات وسط قطاع غزة فجر اليوم



غزة /سما/

مجزرة مروعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، استشهد 24 مواطنًا وأصيب نحو 146، باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى العودة في النصيرات وسط القطاع، إنه استقبل خلال الساعات الماضية 19 شهيدا و146 إصابة جراء استهداف الاحتلال تجمعات للأهالي من منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع، فيما وصل عدد آخر من الشهداء لمستشفى شهداء الأقصى.

وأوضح مستشفى العودة، أن من بين الإصابات 62 إصابة وصفت بالخطيرة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 467 مواطنًا استشهدوا، وأكثر من 3602 من الفلسطينيين أصيبوا بنيران الاحتلال، عند "مراكز توزيع المساعدات الأمريكية" منذ بدء عملها في قطاع غزة.

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