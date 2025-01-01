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إسرائيل تزعم اغتيال عالم نووي إيراني كبير في طهران

الثلاثاء 24 يونيو 2025 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تزعم اغتيال عالم نووي إيراني كبير في طهران



طهران / وكالات /

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني في غارة دقيقة نُفذت داخل طهران، نقلاً عن "تقارير في إيران"، دون صدور تأكيد رسمي حتى الآن.

وأفاد موقع "نور نيوز" الإيراني بأن حجم الانفجارات التي هزّت طهران ومدينة كرج الليلة هو الأكبر منذ 12 يومًا، في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية.

وشنت مقاتلات إسرائيلية، فجر الثلاثاء، غارات على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، وفقًا لتقارير إسرائيلية.

وتواصلت الهجمات الإسرائيلية على مواقع في إيران، فيما أفادت وكالة "فارس" بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي بشكل مكثف وسماع دوي انفجارات في مناطق وسط وشمال شرقي العاصمة طهران.

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