43 شهيدًا في غزة منذ الفجر بينهم 20 من منتظري المساعدات

غزة/سما/

استُشهد 43 فلسطينيا وأصيب آخرين، بينهم 20 من منتظري المساعدات، جراء غارات وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر الاثنين.

يأتي ذلك وسط أوضاع كارثية جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ووفق مصادر طبية وشهود عيان استهدفت الهجمات الإسرائيلية منازل وخياما تؤوي نازحين، وتجمعات لمواطنين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في مدن شمال ووسط وجنوب القطاع.

وفي أحدث الغارات، قتل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم طفلتان وسيدة حامل بقصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي القرارة جنوب قطاع غزة، وفق مصدر طبي.

وأفاد مصدر طبي آخر في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بوصول جثامين 11 فلسطينيا استُشهدوا في غارات إسرائيلية وإطلاق نار في مناطق مختلفة من المدينة، إضافة إلى 7 إصابات.

وأضاف المصدر – فضل عدم الكشف عن هويته – أنّ 5 من الشهداء سقطوا في قصف طائرة إسرائيلية منزلا لعائلة “أبو نادي” يؤوي نازحين من عائلتي “أبو عيادة” و”أبو مطر” في شارع أحمد ياسين بمنطقة الكرامة شمال غرب المدينة.

وبين أن شهيدا آخر سقط جراء إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي استهدف منتظري المساعدات بمنطقة السودانية غرب مدينة غزة، بينما استُشهد 5 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في منطقتي يافا شرق المدينة وأبو شرخ في جباليا شمال القطاع.

وفي وسط قطاع غزة؛ استشهد فلسطينيان وأصيب 35 آخرين في استهداف إسرائيلي لمنتظري المساعدات في شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، بينهم 16 إصابة خطيرة تم تحويلها لمستشفى شهداء الأقصى، وفق بيان صادر عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

كما استشهد فلسطيني في قصف طائرة مروحية إسرائيلية استهدف منزلا لعائلة “أبو شقة” في حارة السمران بمعسكر دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى.

وفي خان يونس جنوبًا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح في غارة إسرائيلية استهدفت خيام النازحين في مخيم البراق الجنوبي بمنطقة المواصي غرب المدينة.

وقال مصدر طبي في مجمع ناصر غرب خان يونس: “إنّ فلسطينيًا استشهد وأصيب 15 من منتظري المساعدات بنيران الجيش الإسرائيلي جنوبي المدينة”.

وأضاف أن فلسطينيًا آخر استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات توزيع تابع لـ”مؤسسة غزة الإغاثية” غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وحتى السبت، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء والمساعدات المعروفة بـ”الآلية الأمريكية – الإسرائيلية”، إلى 450 شهيدا فلسطينيا و3466 مصابا، فيما لا يزال 39 في عداد المفقودين، حسب بيانات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.