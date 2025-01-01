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المواقع والمقار التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في إيران اليوم

الإثنين 23 يونيو 2025 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
المواقع والمقار التي استهدفها الجيش الإسرائيلي في إيران اليوم



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مهاجمة الطرق المودية إلى موقع فوردو النووي ومقرات تابعة لقوات الأمن الداخلي والحرس الثوري الإيراني في طهران.


وقال الجيش في بيان إنه هاجم "في وقت سابق اليوم طرق الوصول إلى موقع تخصيب فردو، بهدف تعطيلها، كما أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات على مقرات قيادة ومصالح تابعة لقوات الأمن الداخلي والحرس الثوري الإيراني في طهران".


وأوضح أن "هذه القوات تتشكل من أفواج ومقرات قيادة مختلفة وتتولى المسؤولية نيابة عن القوات العسكرية التابعة للنظام الإيراني والهادفة إلى حماية الوطن وقمع التهديدات والحفاظ على استقرار النظام"، كاشفا أنه "خلال الضربات تم استهداف مقر قيادة قوات الباسيج التي تعتبر أحد أهم مراكز القوة للحرس الثوري".

كما أعلن أنه "تم استهداف مقر البرز الإيراني المسؤول عن حماية عدة مدن في محافظة طهران من تهديدات مختلفة والحفاظ على استقرار النظام إلى جانب مقرات شرطة الاستخبارات والأمن العام التابعة لقوى الأمن الداخلي التي تعتبر جزء من القوات العسكرية للنظام الإيراني".

وفي بيان آخر، كشف أنه تم استهداف عدد من المقارّ العسكرية التابعة للنظام الإيراني، من بينها مقر "ثأر الله"، وهو المقر العام التابع للحرس الثوري، المكلف بحماية طهران من التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الداخلية".

وقال إنه "استهدف فيلق "سيد الشهداء"، التابع بدوره للحرس الثوري، والمكلف بحماية الوطن، بما يشمل قمع التهديدات الداخلية مثل أعمال الشغب والاحتجاجات في طهران"، كاشفا أنه تم أيضا "استهداف مقرّ أمن المعلومات العام التابع لقوات الأمن الداخلي، المسؤول عن مراقبة عناصر الأمن الداخلي والإشراف على المعلومات والاتصالات داخل المنظومة".

وشدد على أن الجيش سيواصل "تعزيز ضرباته لقدرات النظام الإيراني العسكرية، وسيستمر في العمل من أجل حماية أمن إسرائيل".

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