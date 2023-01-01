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اعتقال 7 نساء يرفع عدد الأسيرات إلى 47 داخل سجون الاحتلال

الإثنين 23 يونيو 2025 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 7 نساء يرفع عدد الأسيرات إلى 47 داخل سجون الاحتلال



رام الله/سما/

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اليومين الماضيين 7 نساء، منهن طالبة جامعية، ما يرفع عدد الأسيرات إلى 47 داخل السجون.

وأوضح النادي أن غالبية المعتقلات جرى اعتقالهن على خلفية ما يسميه الاحتلال "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أسلوب منهجي يُستخدم لقمع حرية الرأي والتعبير، ويشكل وجها جديداً للاعتقال الإداري.

وأشار النادي إلى أن معظم الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، بينهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، وأسيرتان حوامل في الشهر السادس، إضافة إلى 10 معتقلات إداريا. كما أشار إلى استمرار اعتقال أسيرتين منذ ما قبل السابع من أكتوبر، رغم رفض الاحتلال الإفراج عنهما.

وذكر النادي أن عدد النساء المعتقلات منذ بدء حرب الإبادة تجاوز 560 حالة، شملت نساء من الضفة الغربية، القدس، وأراضي عام 1948، بينما لا توجد إحصائيات دقيقة عن المعتقلات من غزة.

وأكد أن هذا التصعيد طال جميع النساء من مختلف المناطق الفلسطينية، بما في ذلك القاصرات، وشمل اعتقال النساء كرهائن للضغط على عائلاتهنّ لتسليم أفراد مستهدفين، وهو ما يُعد من أبرز الجرائم التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضح النادي أن غالبية المعتقلات جرى اعتقالهن على خلفية ما يسميه الاحتلال "التحريض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أسلوب منهجي يُستخدم لقمع حرية الرأي والتعبير، ويشكل وجها جديداً للاعتقال الإداري.

وأشار النادي إلى أن معظم الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، بينهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، وأسيرتان حوامل في الشهر السادس، إضافة إلى 10 معتقلات إداريا. كما أشار إلى استمرار اعتقال أسيرتين منذ ما قبل السابع من أكتوبر، رغم رفض الاحتلال الإفراج عنهما.

وذكر النادي أن عدد النساء المعتقلات منذ بدء حرب الإبادة تجاوز 560 حالة، شملت نساء من الضفة الغربية، القدس، وأراضي عام 1948، بينما لا توجد إحصائيات دقيقة عن المعتقلات من غزة.

وأكد أن هذا التصعيد طال جميع النساء من مختلف المناطق الفلسطينية، بما في ذلك القاصرات، وشمل اعتقال النساء كرهائن للضغط على عائلاتهنّ لتسليم أفراد مستهدفين، وهو ما يُعد من أبرز الجرائم التي تصاعدت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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