لوفيغارو: خيارات الردّ محدودة أمام خامنئي المعزول في مخبأ تحت الأرض

باريس/سما/

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن الضربات الأمريكية غير المسبوقة على المنشآت النووية الإيرانية، لم تُفلح في دفع المرشد الأعلى، علي خامنئي، إلى العودة فورا إلى طاولة المفاوضات كما كان يأمل دونالد ترامب. لكن، وعلى الرغم من خطابه الانتقامي، تبدو خيارات الردّ المتاحة أمام الرجل الأول في النظام الإيراني، المعزول في ملجئه تحت الأرض، محدودة للغاية.

فبعد أن صرّح بأن “القصف قد قتل الدبلوماسية”، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران “تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن أمنها”. وسيجري عراقجي اليوم الاثنين مشاورات في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحليف لطهران، والذي لم يُظهر حتى الآن حماسة كبيرة لمساعدة نظام الملالي في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة، تُضيف “لوفيغارو”.

من جانبه، هدّد الحرس الثوري، الذراع العسكرية العقائدية الإيرانية، الولايات المتحدة باستخدام “خيارات تتجاوز الفهم، وعلى المعسكر المعتدي أن يتوقّع ردودًا مؤلمة”. لكن، رغم هذه التحذيرات المنتظرة، جاءت ردود الفعل محسوبة. فهل لأن إيران، كما ذكرت قناة CBS الأمريكية، كانت قد توقّعت هذه الضربات، خاصة أن منشأتي فوردو وغيرها كانت مهددة بوضوح منذ ثلاثة أيام؟ تساءلت “لوفيغارو”، مُشيرة إلى ما قاله مسؤول إيراني لوكالة رويترز من أن بلاده أتيحت لها الفرصة لإخلاء اليورانيوم المخصب من موقع فوردو قبل الهجمات.

اعتبرت “لوفيغارو” أن التقليل من أثر الضربات الأمريكية يُتيح لإيران تبرير ردّ محدود مسبقًا من قبل نظام لا يملك الكثير من الخيارات، ما لم يُغامر ببقائه. وعلّق مايكل هوروفيتز، الخبير في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، قائلا: “الأمر يتعلّق بإنقاذ ماء الوجه بالنسبة لإيران”.

الصحيفة الفرنسية، رأت أن “الصبر الاستراتيجي” الذي طالما تباهى به علي خامنئي قد يُفرض عليه هذه المرة بحكم الظروف. فبعدما بات مهددًا بالتصفية من قبل إسرائيل، يختبئ المرشد البالغ من العمر 86 عاما في مخبأ، ولا يتواصل تقريبا إلا من خلال معاون موثوق مع القيادات العسكرية، بعدما علّق جميع وسائله الإلكترونية، بحسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. وأصبح التواصل معه أمرا بالغ الصعوبة. وطالما أنه لم يدلِ بموقف علني، تظلّ ردّة فعل إيران تجاه الضربات الأمريكية على منشآتها النووية غير واضحة.

وعقب القصف مباشرة، هاجمت إيران بشدّة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالبة إياها بإدانة الهجمات على منشآتها النووية. ودفع بعض أطراف النظام، خاصة في البرلمان، باتجاه انسحاب طهران من معاهدة عدم الانتشار النووي (TNP). إلا أن طهران، في هذه المرحلة من المواجهة مع الولايات المتحدة، لا تبدو مستعدة لذلك.

رغم تراجع مواقفه، تتابع “لوفيغارو”، لم يُظهر النظام حتى الآن أي مؤشر واضح على الانهيار، حيث أطلق، بعد ساعات قليلة من الضربات الأمريكية، 40 صاروخًا على إسرائيل. فبدلًا من استهداف الولايات المتحدة مباشرةً وقواعدها في الخليج، علما بأن واشنطن أكدت أنها “لا تخوض حربًا مع إيران”، قد تلجأ طهران إلى تصعيد هجماتها ضد إسرائيل.

لكن الباحثة إيفا كولوريوتي، حذّرت من أنّه “إذا واصل ترامب ضرب إيران دون استفزاز جديد من طرفها، فإن الأمر سيبدو كأنه حرب باسم إسرائيل”. وترى الباحثة أن “طهران قد تغيّر استراتيجيتها النووية، فبدلًا من إعلان انسحابها من معاهدة عدم الانتشار، قد تقول إنه بسبب ظروف الحرب لا تعلم ما الذي حدث لجزء من اليورانيوم المخصب لديها”.

أما الباحث في شؤون إيران في جامعة جونز هوبكنز بواشنطن، فالي نصر، فقال: “لا يمكن لخامنئي القبول بالاستسلام، إيران مضطرة للردّ بطريقة أو بأخرى”. وقد أفاد المجلس الأعلى للأمن القومي -الهيئة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية حول المرشد- أن المجلس بصدد اتخاذ “قرار نهائي” بشأن إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره 20% من صادرات النفط والغاز العالمية.

في الأثناء، تقول “لوفيغارو”، قد تقوم القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بزرع الألغام في مياه الخليج بواسطة الزوارق السريعة، مهددة بذلك ناقلات النفط. ويُحذّر مايكل هوروفيتز من أن “إسرائيل قد تعتبر ذلك إشارة لتوجيه ضربة لمنشآت النفط والغاز الإيرانية”.

وعلى المدى القصير، يؤكد الخبير الإيراني راز زيمت من أن “التفاوض مستبعد تمامًا”، في وقتٍ تشير فيه مصادر من المعارضة إلى أن بعض الشخصيات الإصلاحية، من بينهم الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني، حاولوا دون جدوى الاتصال بعلي خامنئي لحثّه على الدخول في مفاوضات.