إيران تهاجم إسرائيل بصواريخ ومسيرات خارقة للتحصينات

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

ودعا الإسرائيليين إلى "الدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، مشددا على أنه "لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب عليكم مواصلة العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وقد دوت صفارات الإنذار في أقصى شمال إسرائيل، في عشرات المستوطنات والمدن الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، وفي الجولان السوري المحتل.

وقد دوت صفارات الإنذار أيضا في وسط إسرائيل، وفي جنوب إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش إن إيران أطلقت 4 موجات صاروخية، فيما ذكر موقع "واينت" أن 7 صواريخ على الأقل سقطت في مناطق مختلفة من إسرائيل.

وأعلن رئيس بلدية أسدود سقوط صاروخ على طريق بمحاذاة المدينة.