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عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة

الإثنين 23 يونيو 2025 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الشهداء والجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٩٨ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحسب مصادر طبية فقد ارتقى ٤٥ شهيد منذ فجر الأحد في مختلف مناطق القطاع
غزة والشمال
وارتقى خمسة شهداء ومصابون ومفقودون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة ابو نادي شمال غربي مدينة غزة.
وقال مراسلنا ان المنزل يؤوي نازحين بالعشرات مصيرهم مجهول.
وفي وقت سابق استشهد تسعة مواطنين شمال غرب مدينة غزة وهم ينتظرون المساعدات .
ودخلت نحو ٢٥ شاحنة بعد توقف لعدة ايام .
وكان اربعة مواطنين استشهدوا في غارات متفرقة على حي التفاح ومنطقة الصفطاوي بغزة.
ونسف جيش الاحتلال مبان سكنية شرق مخيم جباليا شمال القطاع
وسط قطاع غزة
وقال شهود عيان ان نحو ثمانية شهداء ملقون شمال معصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، جراء قصف مدفعي استهدف منتظري المساعدات، والاحتلال يمنع انتشال جثامينهم.
وارتقى شهيد إثر قصف من طائرة مروحية إسرائيلية على منزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.
ومساء الأحد ارتقى اربعة شهداء بقصف استهدف بلدة الزوايدة وسط القطاع وهم: أمين فتحي حمدان ٤٠ عام وابنتيه جوليا عام ونصف وجوري عشرة أعوام وزوجته ديانا إبراهيم إسماعيل ابو نادي
جنوب القطاع
وارتقى ٢٢ شهيد بخان يونس ورفح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بينهم سبعة بنيران جيش الاحتلال قرب مركز المساعدات الأمريكية شمال غرب رفح وسبعة شهداء جرى انتشالهم من مناطق متفرقة شرق خان يونس وستة شهداء بقصف منطقة المواصي وشهيدان متأثرين بجراحهما.
وحفر اليوم قصفت طائرات حربية خيمة تووي نازحين بالمواصي ما أوقع شهداء وجرحى.
وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ٥١ شهيد بينهم ٣ شهداء انتشال ، و ١٠٤ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٥٩٥٩ شهيد و ١٣١٢٤٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٥٦٤٧ شهيد ١٩٢٠١ اصابة).
وقالت الخدمات الطبية في شمال غزة انه وللأسف الشديد في أي لحظة سيتم توقف مركبات الإسعاف بسبب نفاذ السولار، وأنها ولن تستطيع الاستجابة لمناشدات المواطنين، وستواصل العمل حتى آخر قطرة سولار بالمركبات.

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