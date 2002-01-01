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سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي

الأحد 22 يونيو 2025 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تكذب على الشعب الأمريكي



واشنطن/سما/

اتهم السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكذب على الرأي العام الأمريكي في تبريره للضربات على إيران.



وكتب بيرني ساندرز في بيان: "في ستينيات القرن الماضي، كذبت حكومة الولايات المتحدة على الشعب الأمريكي وجرتنا إلى حرب مروعة في فيتنام".

وأضاف أن الحكومة الأمريكية أخبرت الأمريكيين بأنها اضطرت لغزو العراق عام 2002 بسبب أسلحة الدمار الشامل. مردفا: "لقد كُذب على الشعب الأمريكي بشأن العراق، وكانت العواقب وخيمة".

وتابع ساندرز: "يُكذب على الشعب الأمريكي مرة أخرى اليوم. لا يمكننا أن نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه. تواجه الولايات المتحدة مشاكل هائلة هنا في الداخل، ويجب علينا معالجتها".

وأكمل السيناتور الأمريكي المستقل: "لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالانجرار إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط بناء على أكاذيب".

ويأتي ذلك بعد أن تدخل الجيش الأمريكي في المواجهة بين إيران وإسرائيل وضرب 3 مواقع نووية إيرانية فجر يوم الأحد، حيث أعلن الرئيس الأمريكي أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل".

وزعم ترامب مساء اليوم، أن العملية "منعت إيران من امتلاك قنبلة نووية كانت ستستخدمها لو تمكنت من ذلك"، في حين أن طهران أكدت مرارا أنها تستخدم الطاقة النووية لأهداف سلمية.

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