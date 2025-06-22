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ماذا قال العرب في الضربة الأمريكية لإيران؟

الأحد 22 يونيو 2025 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال العرب في الضربة الأمريكية لإيران؟



وكالات/سما/

أدانت دول عربية الضربة الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، محذرة من تداعياتها الخطيرة على أمن المنطقة.

 

وجددت هذه الدول دعوتها إلى ضبط النفس والعودة إلى الحلول الدبلوماسية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "الحرب قد بدأت"، ورد بقصف إسرائيل بعشرات الصواريخ، مما يهدد بمواجهات إقليمية واسعة.

وتتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع شامل، في وقت تواصل فيه الدبلوماسية العربية والدولية جهودها لاحتواء الأزمة.

وفيما يلي بيانات الدول التي استنكرت الاعتداء على  المنشآت النووية الإيرانية:

  • البحرين دعت إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد والعمليات العسكرية، والعمل على سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، بما يؤدي الى إحلال السلام والأمن في المنطقة، وتجنيب شعوبها أهوال الحروب وأخطارها.
  • الأردرن يدين التصعيد المتواصل في المنطقة، ويدعو إلى ضرورة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول.كما حذّر الأردن من التداعيات الكارثية للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وشدد على ضرورة تكاتف كل الجهود لإنهاء التصعيد فوريًّا، وحماية المنطقة والأمن والسلم الدوليين من الانزلاق نحو المزيد من الحروب والصراع. والعودة للمفاوضات للتوصل لحل سياسي للملف النووي الإيراني.
  • السعوية تدعو إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة
  • قطر تؤكد على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية فورا والعودة إلى الحوار الدبلوماسي
  • سلطنة عُمان تصف الهجمات الأمريكية بأنها "انتهاك خطير للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"
  • العراق يؤكد على أن هذا التصعيد العسكري يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط
  • مصر تؤكد رفضها لأي انتهاك لميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولى وتشدد على ضرورة احترام سيادة الدول

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