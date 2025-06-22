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الشرطة الإيرانية تعتقل 53 شخصا على صلة بإسرائيل

الأحد 22 يونيو 2025 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإيرانية تعتقل 53 شخصا على صلة بإسرائيل



طهران/سما/

أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 53 شخصا على صلة بإسرائيل بتهمة استخدام المسيرات وتصوير المقار العامة والاستراتيجية بمحافظة فارس جنوبي إيران.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال اللواء يوسف ملك زاده، نائب قائد شرطة محافظة فارس، في تصريح نقلته وكالة تسنيم، إن الاعتقالات جاءت في إطار "جهود مكثفة لكشف وضبط الأفراد المتعاونين مع الكيان الصهيوني الغاصب، والمساهمين في تشويش الرأي العام أو تنفيذ أعمال استخباراتية داخل البلاد".

وأوضح أن التهم الموجهة للموقوفين تشمل حيازة طائرات مسيّرة صغيرة وقطع غيارها، وتصوير مناطق حساسة، وإرسال المواد المصورة إلى وسائل إعلام معادية في الخارج.

وأضاف ملك زاده أنه تم خلال العملية ضبط 16 طائرة مسيّرة صغيرة "ذات استخدامات متنوعة"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تواصل متابعة أي نشاط مشبوه يهدد أمن البلاد واستقرارها، لا سيما في ظل "الظروف الإقليمية الحساسة".

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