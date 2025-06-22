الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب عشرات الأهداف العسكرية في إيران خلال الساعات الأخيرة

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو قصف عشرات الأهداف العسكرية في إيران فجر اليوم الأحد ومساء أمس.



وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي: "أغارت طائرات سلاح الجو على طائرتين مقاتلتين من طراز F-5 تابعتين للقوات الإيرانية في مطار دزفول بإيران".

كما تم "تدمير ثماني منصات إطلاق صواريخ في غارات نُفذت فجر اليوم اليوم، منها ست منصات جاهزة لإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية فورًا".

ومساء أمس قصفت حوالي 20 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف العسكرية في إيران، بناء على توجيهات دقيقة من مديرية استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، وفق بيان الجيش.

ومن بين الأهداف التي تم قصفها موقع عسكري يحتوي على مكونات لإنتاج مواد متفجرة، ومستودعات أسلحة ومرافق إنتاج، وأنظمة دفاع جوي إيرانية.

كما قصف الجيش مواقع للبنية التحتية العسكرية في مطار أصفهان، لمنع سلاح الجو الإيراني من استخدامها، وفق تعبيره.