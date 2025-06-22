NBC: إدارة ترامب تستعد لرد إيراني مقلق في الساعات الـ48 المقبلة

واشنطن/سما/

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد للرد الإيراني، وأن الساعات الـ48 المقبلة تثير قلقا خاصا لديها.



ونقلت قناة "NBC" ذلك عن مسؤولين أمريكيين لم يتم تسميتهم: "إدارة ترامب تستعد لرد فعل إيراني مضاد محتمل، والساعات الـ48 المقبلة تثير قلقا خاصا".



وأفاد المسؤولون للقناة بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الردود الإيرانية ستستهدف منشآت خارجية أو داخلية.

وشنّت الولايات المتحدة ليل الأحد ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في "نطنز" و"فوردو" و"أصفهان". وقال الرئيس ترامب إن الهدف من الضربات هو الحد من القدرات النووية للبلاد، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإنها ستواجه عواقب أكثر خطورة.

وفي وقت سابق، ذكر البرلمان الإيراني أن طهران كانت تتوقع هجوما على المنشأة النووية في "فوردو"، لذلك قامت بإخلائها، ولم يلحق بالمنشأة ضررٌ لا يمكن إصلاحه. كما أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لا تنوي وقف تطوير برنامجها النووي بعد الضربات.

وأثار الهجوم الأمريكي ردود فعل سلبية على المستوى الدولي، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بأنه تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

كما أدان وزير خارجية كوبا برونو رودريغيز باريلا العدوان الأمريكي على إيران، ووصفه بأنه عمل إجرامي غير مسؤول ينتهك قواعد القانون الدولي وله عواقب غير متوقعة.

من جانبهم، انتقد نواب في الكونغرس الأمريكي الضربات، حيث وصف النائب الجمهوري توماس ماسي الهجوم بأنه مخالف للدستور، بينما قالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من ولاية نيويورك إن ما حدث يبرر إجراءات العزل بحق رئيس البلاد.