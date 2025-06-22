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تدريبات أمريكية إسرائيلية مشتركة لضرب المواقع النووية الإيرانية جرت قبل عام

الأحد 22 يونيو 2025 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تدريبات أمريكية إسرائيلية مشتركة لضرب المواقع النووية الإيرانية جرت قبل عام



واشنطن/سما/

أفادت شبكة ABC بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أجريتا قبل عام تدريبات مشتركة تضمنت محاكاة لضرب المواقع النووية الإيرانية.


ونقلت شبكة ABC عن مصادر مطلعة قولها إن "الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا تدريبات تحاكي هذه الضربة على المنشآ النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان خلال مناورات عسكرية قبل نحو عام خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن".

وأوضح المصدر أن هذه التدريبات كانت غير مسبوقة، إذ جرى خلالها لأول مرة تنفيذ عمليات هجومية مشتركة بين واشنطن وتل أبيب ضد القدرات النووية الإيرانية.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن ضربة على مواقع نووية إيرانية في خضم الصراع العسكري الإيراني الإسرائيلي المستمر والذي بدأته إسرائيل ضد إيران يوم 13 يونيو الجاري.

من جهته، أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توجيه الجيش الأمريكي ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، مؤكدا أن "القوة تأتي أولا ثم يأتي السلام".

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