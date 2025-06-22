غانتس وسموتريش يعلنان النصر: تم تدمير برنامج التخصيب الإيراني!

القدس المحتلة/سما/

وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ووزير المالية بيزائيل سموترش تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية بـ"النصر التاريخي" الذي يجعل العالم أكثر أمانا.



وقال سموتريش في تصريحات اليوم الأحد: "هذا الصباح، أصبح العالم أفضل وأكثر أمانا لإسرائيل وللعالم أجمع". وأشار إلى أن العملية تمت ضمن تعاون غير مسبوق بين إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدا أن "الحرب لم تنته"، ودعا المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية لضمان سلامتهم.

كما قدّم شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ"القائد الملتزم بأمن إسرائيل والسلام العالمي".

بدوره، أشاد غانتس بأداء الجيش الإسرائيلي، قائلا: "بتضافر الجهود بين القوات البرية والجوية والبحرية، تمكنا من تحييد أحد أخطر التهديدات النووية".

كما أشاد بالتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، معتبرا أن هذه العملية تؤكد متانة التحالف بين البلدين. وحذر من أن التحديات الأمنية مستمرة، داعيا إلى اليقظة والاستعداد لأي تطورات.

في غضون ذلك، شدد المسؤولون الإسرائيليون على ضرورة بقاء المواطنين متابعين للتعليمات الأمنية، خاصة في المناطق القريبة من الحدود. كما دعوا إلى توحيد الصفوف خلف القوات الأمنية، معتبرين أن هذه العملية تمثل انتصارا للجهود المشتركة بين الحكومة والشعب والجيش.

وفي الساعات القليلة الماضية، قصفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 مواقع نووية إيرانية حيوية، وهي منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، ومنشأة نطنز للمنتجات النووية، ومنشأة أصفهان للبحوث النووية، والتي كانت بعض أقسامها خاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.