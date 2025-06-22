إيران تحذر العالم: الصمت على العدوان الأمريكي يهدد الأمن الدولي

طهران/سما/

أدانت إيران بأشد العبارات "العدوان العسكري الأمريكي الوحشي على مواقعها النووية السلمية"، معتبرة أنه انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



وحملت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأحد "الحكومة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجريمة، نظرا لتاريخها في التحريض على الحروب وتجاوز القوانين الدولية".

وقالت إن "الضربة الأمريكية كشفت عن تواطؤ واضح مع الكيان الصهيوني، مما يؤكد استمرار السياسات العدوانية الأمريكية ضد إيران وشعبها الساعي للسلام".

وأكدت الخارجية على "حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها ومواجهة أي اعتداء يهدد أمنها الوطني وسيادتها"، مستنكرة "الهجوم على المنشآت النووية السلمية، خاصة كونه جاء بالتزامن مع اليوم العاشر للعدوان الإسرائيلي، مما يثبت التنسيق الإجرامي بين واشنطن وتل أبيب".

وأضافت أن "هذا العدوان انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، فضلا عن ضربة لنظام منع الانتشار النووي، خاصة من دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن"، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية "بالتحرك العاجل لمواجهة هذا الانتهاك"، محذرة من "مخاطر السكوت عن هذه الجريمة".

كما وجهت وزارة الخارجية الإيرانية اللوم إلى إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لانحيازها الواضح، مما ساهم في تمهيد الطريق لهذا العدوان"، داعية مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لإدانة العدوان ومحاسبة الولايات المتحدة على انتهاكاتها.

يذكر أن الساعات الماضية شهدت هجوما أمريكيا كبيرا على 3 مواقع نووية إيرانية حيوية، وهي منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، ومنشأة نطنز للمنتجات النووية، ومنشأة أصفهان للبحوث النووية، والتي كانت بعض أقسامها خاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.