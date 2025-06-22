سلطة النقد الفلسطينية : السماح بإيداع نقدي سريع تحت 5000 شيقل

رام الله/سما/

أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف شملت تسهيل قبول الإيداعات النقدية من العملاء الأفراد للمبالغ التي تقل عن 5,000 شيقل مما يتيح لهم تغذية حساباتهم المصرفية وشحن بطاقاتهم البنكية وتوفير أرصدة مقابل الشيكات المسحوبة على حساباتهم، وبالتالي تسهيل استخدامهم وسائل الدفع الإلكترونية لتنفيذ مدفوعاتهم في السوق المحلي.

ونصّت التعليمات على ضرورة قبول الإيداعات النقدية لتسديد التزامات المواطنين تجاه وزارة المالية والبلديات، وأن تكون الأولوية في قبول الإيداعات النقدية وكذلك في تنفيذ الحوالات الخارجية بعملة الشيقل للقطاعات الاقتصادية المسؤولة عن توفير السلع والخدمات الأساسية.

وتضمنت التعليمات ضرورة قيام المصارف بإجراء الترتيبات مع العملاء لقبول الإيداعات مقابل الشيكات مرتفعة القيمة لضمان صرفها، مع السماح بتحديد تاريخ حق مختلف لعمليات الإيداع النقدي للمبالغ التي تزيد عن 5,000 شيقل أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

وتأتي هذه التعليمات في سياق السياسات التي تعتمدها سلطة النقد لتنظيم السيولة النقدية في النظام المصرفي الفلسطيني، وضمان مرونة العمليات المصرفية في ظل التحديات القائمة، وبما يعزز الاستقرار المالي ويحمي مصالح المتعاملين مع الجهاز المصرفي.