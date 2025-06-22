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مصدر إسرائيلي حول الهجوم الأمريكي على إيران: كنا على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة

الأحد 22 يونيو 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر إسرائيلي حول الهجوم الأمريكي على إيران: كنا على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة



القدس المحتلة/سما/

أفاد مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن هجوم الجيش الأمريكي على مواقع نووية في إيران.


ونقلت هيئة البث الإسرائيلي مصدر أمني حول القصف الأمريكي لإيران: "هذا تطورٌ دراماتيكي، ولا شك أنها لحظة تاريخية. خضعت فوردو لهيكلية فريدة تتمتع بحصانة عالية جدا. حالة تأهب قصوى في المنطقة".

ويأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية، قائلا: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان". 

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا.. الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

ويُمثل الهجوم هذا الهجوم أول مرة منذ الثورة الإيرانية عام 1979 تُرسل فيها الولايات المتحدة قواتها الجوية لضرب منشآت رئيسية داخل البلاد، وهو يعد عملا حربيا، حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وكان  المرشد الإيراني على خامنئي  قد حذر يوم الأربعاء، من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها" مشددا على "الشعب الإيراني لا يستسلم".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيوجهونه بلا تردد".

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