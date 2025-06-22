ترامب يؤكد: فوردو انتهى!

وأعاد ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال" نشر تغريدة جاء فيها: "Fordow is gone"، أي "فوردو انتهى"، في إشارة إلى منشأة فوردو الإيرانية النووية المحصنة تحت الأرض.

وجاء ذلك بعد دقائق معدودة من إعلانه عبر ذات المنصة عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية، قائلا: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا".

وختم منشوره بالقول: "الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، يُمثل الهجوم هذا الهجوم أول مرة منذ الثورة الإيرانية عام 1979 تُرسل فيها الولايات المتحدة قواتها الجوية لضرب منشآت رئيسية داخل البلاد، وهو يعد عملا حربيا.

جدير بالذكر أن المرشد الإيراني على خامنئي كان قد حذر يوم الأربعاء، من أن "أي تدخل عسكري من الأمريكيين سيسبب بلا شك أضرارا لا يمكن إصلاحها" مشددا على "الشعب الإيراني لا يستسلم".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي أنه في حال تدخل طرف ثالث في تبادل الضربات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل، فإنهم "سيوجهونه بلا تردد".